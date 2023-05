Kurt Cobain'in parçaladığı gitar açık artırmada satıldı

90'lı yılların popüler Amerikalı rock müzik grubu Nirvana'nın solisti Kurt Cobain'e ait gitar olan satıldı. "Smells Like Teen Spirit", "Lithium" ve "Come As You Are" gibi şarkıları seslendiren şarkıcının sahnede parçaladığı gitar 600 bin dolara alıcı buldu.

Kırılan siyah Fender Stratocaster markalı gitarın tamir edildiği ama çalınamaz durumda olduğu belirtildi. Gitar, Nirvana grubunun üç üyesi tarafından imzalanmıştı. Gitarı satışa çıkaran Julien's Auctions adlı müzayede evi, gitarın 60 bin dolara satılmasını beklediğini paylaştı. Müzayede evi parçalanmış gitarın 600 bin dolara alıcı bulmasını "şaşırtıcı" bulduklarını belirtti. Madde bağımlılığı ve depresyonla mücadele eden Cobain 1994 yılında hayatını kaybetti.