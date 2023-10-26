Ankara'daki Kurtuluş Savaşı Müzesi 4 gün boyunca ücretsiz ziyaret edilecek.

TBMM'nin resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Cumhuriyetimizin ilan edildiği bina olan I. TBMM - Kurtuluş Savaşı Müzemizi, 26-30 Ekim tarihleri arasında ücretsiz ziyaret edebilirsiniz" ifadelerine yer verildi.

Paylaşımda, müzenin, Cumhuriyet'in 100. yılı dolayısıyla 29 Ekim'i 30 Ekim'e bağlayan gece boyunca da yine ücretsiz olarak ziyarete açık olacağı bildirildi.