Ankara'daki Kurtuluş Savaşı Müzesi 4 gün boyunca ücretsiz ziyaret edilecek.
TBMM'nin resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Cumhuriyetimizin ilan edildiği bina olan I. TBMM - Kurtuluş Savaşı Müzemizi, 26-30 Ekim tarihleri arasında ücretsiz ziyaret edebilirsiniz" ifadelerine yer verildi.
Paylaşımda, müzenin, Cumhuriyet'in 100. yılı dolayısıyla 29 Ekim'i 30 Ekim'e bağlayan gece boyunca da yine ücretsiz olarak ziyarete açık olacağı bildirildi.
Cumhuriyetimizin ilan edildiği bina olan I. TBMM - Kurtuluş Savaşı Müzemizi, 26-30 Ekim tarihleri arasında ücretsiz ziyaret edebilirsiniz.— TBMM (@TBMMresmi) October 26, 2023
Müzemiz, Cumhuriyetimizin 100. yılı dolayısıyla 29 Ekim’i 30 Ekim’e bağlayan gece boyunca yine ücretsiz olarak ziyarete açık olacaktır.… pic.twitter.com/YSG2qvY9Oa
- Etiketler :
- Haberler -
- TBMM
- Sanat
- Ankara
- Müze