Kurtuluş Savaşı Müzesi 4 gün boyunca ücretsiz ziyaret edilecek

Ankara'daki Kurtuluş Savaşı Müzesi, bugünden itibaren 30 Ekim'e kadar ücretsiz ziyaret edilebilecek.

Kurtuluş Savaşı Müzesi 4 gün boyunca ücretsiz ziyaret edilecek

'daki Kurtuluş Savaşı Müzesi 4 gün boyunca ücretsiz ziyaret edilecek.

'nin resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Cumhuriyetimizin ilan edildiği bina olan I. TBMM - Kurtuluş Savaşı Müzemizi, 26-30 Ekim tarihleri arasında ücretsiz ziyaret edebilirsiniz" ifadelerine yer verildi.

Paylaşımda, müzenin, Cumhuriyet'in 100. yılı dolayısıyla 29 Ekim'i 30 Ekim'e bağlayan gece boyunca da yine ücretsiz olarak ziyarete açık olacağı bildirildi.

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