Kuru Otlar Üstüne'nin vizyon tarihi belli oldu: Kuru Otlar Üstüne ne zaman vizyona girecek?

76’ncı Cannes Film Festivali’nde yarışan ve Merve Dizdar'a "En İyi Kadın Oyuncu" ödülünü kazandıran Kuru Otlar Üstüne'nin Türkiye'de vizyona gireceği tarih belli oldu. Türkiye'de ilk kez Altın Koza Film Festivali'nde sinemaseverlerle buluşacak olan film, 29 Eylül’de vizyona girecek.

Türkiye'deki ilk gösterime, yönetmen Nuri Bilge Ceylan'ın yanı sıra başrol oyuncuları Merve Dizdar, Deniz Celiloğlu ve Musab Ekici ile film ekibi katılacak.