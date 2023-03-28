Kütüphane Haftası ne zaman kutlanır?

Kütüphane Haftası; Türkiye'de 1964 yılından beri Mart ayının son Pazartesi günü ile başlayan hafta kutlanır.
Amacı, halkın kütüphanelerden daha iyi şekilde yararlanmasını, kütüphanecilik mesleğinin tanınmasını sağlamak, Türk kütüphaneciliğinin sorunlarını halka mal etmektir.
Kütüphane Haftası Türkiye'de ilk defa 1964 yılının 23-29 Kasım günlerinde kutlandı.
Birinci Kütüphane Haftası kapsamında Kütüphaneler Genel Müdürlüğü tarafından "Fotoğraflarla Halk Kütüphaneleri";
Milli Kütüphane tarafından da koleksiyonunda bulunan el yazmaları, Müteferrika basımlarının tamamı, ilk taş basması eserleri Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi (DTCF) salonlarında sergilendi.
6 Mart 1982'de Kütüphane Haftasını Kutlama Yönetmeliği'ne resmî gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi.
KÜTÜPHANE HAFTASI ETKİNLİKLERİ
Kütüphane haftasında okullarda kitap okuma ve kütüphane kullanma zevki, sevgisi ve alışkanlığının kazandırma amacıyla bilgi kaynakları ve kütüphane hizmetlerine yönelik bilgiler verme, çevredeki kütüphaneler geziler düzenleme gibi etkinlikler gerçekleştirilir.
Üniversite kütüphanelerinde sergiler, söyleşiler, paneller düzenlenir. Halk Kütüphanelerinden en çok yararlanan okuyucular ödüllendirilir.
İlgili yönetmelikte Kütüphane Haftası'ndaki merkezi etkinliklerin Türk Kütüphaneciler Derneği başta olmak üzere mesleki örgütler işbirliğinde Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenmesi öngörülür.
Merkezi etkinlikler sırasında Kültür ve Turizm Bakanlığı, okuma kültürünü yaygınlaştırma alanında çalışan kişi ve kurumlara ödüller vermektedir.[8] Türk Kütüphaneciler Derneği ise çeşitli kategorilerde yılın en başarılı halk kütüphanelerini seçerek ödüllendirmektedir.