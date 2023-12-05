La Mov Compania de Danza CRR'de sahne alacak

2008 yılında modern dansın öncülerinden Maurice Bèjart’ın öğrencisi olan Lyon Operası'nın ünlü solist dansçısı Víctor Jiménez tarafından kurulan La Mov, kısa süre içerisinde modern dansın uluslararası yüzü haline geldi. Topluluk yenilikçi yaklaşımı, dinamik sahne performansları ve uluslararası başarılarıyla tanınıyor.

La Mov Compania de Danza 9-10 Aralık tarihlerinde saat 20.00'de İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Cemal Reşit Rey (CRR) Konser Salonu'nda dansseverlerle buluşacak.

La Mov, 12'den fazla geniş formatlı prodüksiyonla, klasik eserlerin yanı sıra Rodovalho, Francisco Lorenzo gibi çağdaş koreografların eserlerini de başarıyla sahneye taşıdı. Amerika Birleşik Devletleri'nden İtalya'ya, İngiltere'den Almanya'ya kadar birçok uluslararası sahnede izleyici karşısına çıkan topluluk, kendi ana vatanı olan İspanya'da da sayısız prestijli sahnede performans sergiledi.