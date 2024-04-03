Lady Gaga ile Joaquin Phoenix başrolde: Joker'in devam filminden ilk afiş

Batman’in bir numaralı düşmanı ve Gotham’ın kötü adamı Joker’in hikayesine sunduğu farklı bakış açısıyla hayranlardan ve eleştirmenlerden tam not alan "Joker"in devam filmi merakla bekleniyor. Todd Phillips'in yönettiği, başrollerinde Joaquin Phoenix ve Lady Gaga'nın yer aldığı "Joker: Folie à Deux" filminin ilk resmi afişi yayınladı.
İlk filmdeki performansıyla Oscar kazanan Joaquin Phoenix'i Arthur Fleck olarak geri getiren "Joker: Folie à Deux" filminde Lady Gaga da Harley Quinn karakterine hayat veriyor. Ayrıca filmde, Zazie Beetz, Brendan Gleeson, Catherine Keener, Jacob Lofland and Harry Lawtey gibi isimler yer alıyor.
Senaryosunu Todd Phillips ve Scott Silver'ın kaleme aldığı "Joker: Folie à Deux" 4 Ekim 2024'te seyirciyle buluşacak.
İLK FİLME DAİR
Aslında Joker'in (2019) devam filminin yapılması planlanmamıştı. Yapım maliyeti 62,5 milyon dolar olan filmin küresel çapta 1 milyar dolar hasılata ulaşması ve Phoenix’in Oscar’da En İyi Erkek Oyuncu ödülünü alması, ikinci bir film ihtimalini artırmış oldu.
Warner Bros’un yapımcılığını üstlendiği ilk Joker filmi, DC dünyasının en ünlü kötü karakterlerinden bir olan Joker’in trajik hikayesini konu alıyordu. Komedyen olmaya çalışan ve yarı zamanlı palyaçoluk yapan Arthur Fleck adındaki karakterin psikolojik sorunlarını ele alan film, karanlık ve dramatik tonuyla eleştirmenlerden ve seyircilerden tam not almıştı.
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