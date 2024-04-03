Lady Gaga ile Joaquin Phoenix başrolde: Joker'in devam filminden ilk afiş

Todd Phillips’in yönetmen koltuğunda oturduğu ve Joaquin Phoenix ve Lady Gaga'nın başrolleri paylaştığı "Joker: Folie à Deux" adlı devam filminin ilk afişi yayınlandı.

Lady Gaga ile Joaquin Phoenix başrolde: Joker'in devam filminden ilk afiş

Batman’in bir numaralı düşmanı ve Gotham’ın kötü adamı ’in hikayesine sunduğu farklı bakış açısıyla hayranlardan ve eleştirmenlerden tam not alan ""in devam filmi merakla bekleniyor. Todd Phillips'in yönettiği, başrollerinde ve 'nın yer aldığı "Joker: Folie à Deux" filminin ilk resmi afişi yayınladı.

Lady Gaga ile Joaquin Phoenix başrolde: Joker'in devam filminden ilk afiş - 1

İlk filmdeki performansıyla Oscar kazanan Joaquin Phoenix'i Arthur Fleck olarak geri getiren "Joker: Folie à Deux" filminde Lady Gaga da Harley Quinn karakterine hayat veriyor. Ayrıca filmde, Zazie Beetz, Brendan Gleeson, Catherine Keener, Jacob Lofland and Harry Lawtey gibi isimler yer alıyor.

Lady Gaga ile Joaquin Phoenix başrolde: Joker'in devam filminden ilk afiş - 2

Senaryosunu Todd Phillips ve Scott Silver'ın kaleme aldığı "Joker: Folie à Deux" 4 Ekim 2024'te seyirciyle buluşacak.

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İLK FİLME DAİR

Aslında Joker'in (2019) devam filminin yapılması planlanmamıştı. Yapım maliyeti 62,5 milyon dolar olan filmin küresel çapta 1 milyar dolar hasılata ulaşması ve Phoenix’in Oscar’da En İyi Erkek Oyuncu ödülünü alması, ikinci bir film ihtimalini artırmış oldu.

Warner Bros’un yapımcılığını üstlendiği ilk Joker filmi, DC dünyasının en ünlü kötü karakterlerinden bir olan Joker’in trajik hikayesini konu alıyordu. Komedyen olmaya çalışan ve yarı zamanlı palyaçoluk yapan Arthur Fleck adındaki karakterin psikolojik sorunlarını ele alan film, karanlık ve dramatik tonuyla eleştirmenlerden ve seyircilerden tam not almıştı.

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