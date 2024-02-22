Joker 2 oyuncularının ne kadar kazanacağı açıklandı
Joker'in (2019) devam filmi bu yılın en dikkat çeken yapımlarından biri. "Joker: Folie à Deux" adlıı film için meraklı bekleyiş sürerken filmin başrol oyuncularının ne kadar kazanacağı açıklandı.
Arthur Fleck’in hayatına odaklanılan Joker filminin devam halkası olan "Joker: Folie à Deux" yılın en merakla beklenen yapımlarından biri.
4 Ekim 2024'te gösterime girecek olan ikinci film için bekleyiş sürerken başrol oyuncularının filmden ne kadar kazanacağı ortaya çıktı.