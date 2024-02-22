Joker 2 oyuncularının ne kadar kazanacağı açıklandı

Joker'in (2019) devam filmi bu yılın en dikkat çeken yapımlarından biri. "Joker: Folie à Deux" adlıı film için meraklı bekleyiş sürerken filmin başrol oyuncularının ne kadar kazanacağı açıklandı.

Joker 2 oyuncularının ne kadar kazanacağı açıklandı - 1

Arthur Fleck’in hayatına odaklanılan Joker filminin devam halkası olan "Joker: Folie à Deux" yılın en merakla beklenen yapımlarından biri.

4 Ekim 2024'te gösterime girecek olan ikinci film için bekleyiş sürerken başrol oyuncularının filmden ne kadar kazanacağı ortaya çıktı.

TÜRKİYE HABERLERİ

Joker 2 oyuncularının ne kadar kazanacağı açıklandı - 2

NE KADAR KAZANACAKLAR?

Harleen Quinzel / Harley Quinn karakterine hayat verecek olan şarkıcı ve oyuncu Lady Gaga filmden 12 milyon dolar kazanacak.

İlk Joker filmiyle En İyi Erkek Oyuncu Oscar'ını kazanan Joaquin Phoenix ise 20 milyon dolar kazanacak.

Joker 2 oyuncularının ne kadar kazanacağı açıklandı - 3

BÜTÇESİ AÇIKLANDI

Variety'nin haberine göre, Warner Bros.'un yapımcılığını üstlendiği film için toplamda 200 milyon dolar ayrıldı.

İlk filmin bütçesi ise yalnızca 60 milyon dolardı ve film gişede 1 milyar dolardan fazla kazanmıştı.

Joker 2 oyuncularının ne kadar kazanacağı açıklandı - 4

JOKER 2 KONUSU

Filmin hikayesine dair bilgi verilmese de Joker'in müzikal elementlere sahip drama türünde bir film olacağı belirtildi.

KADRODA KİMLER VAR?

Filmde, Zazie Beetz, Brendan Gleeson, Catherine Keener, Jacob Lofland and Harry Lawtey gibi isimler yer alacak.

Joker 2 oyuncularının ne kadar kazanacağı açıklandı - 5

İLK FİLME DAİR

Aslında Joker'in (2019) devam filminin yapılması planlanmamıştı. Yapım maliyeti 62,5 milyon dolar olan filmin küresel çapta 1 milyar dolar hasılata ulaşması ve Phoenix’in Oscar’da En İyi Erkek Oyuncu ödülünü alması, ikinci bir film ihtimalini artırmış oldu.

Warner Bros’un yapımcılığını üstlendiği ilk Joker filmi, DC dünyasının en ünlü kötü karakterlerinden bir olan Joker’in trajik hikayesini konu alıyordu. Komedyen olmaya çalışan ve yarı zamanlı palyaçoluk yapan Arthur Fleck adındaki karakterin psikolojik sorunlarını ele alan film, karanlık ve dramatik tonuyla eleştirmenlerden ve seyircilerden tam not almıştı.

DAHA FAZLA GÖSTER