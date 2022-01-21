Lady Gaga: Salma Hayek'le çektiğimiz sahne filmde kesildi

Gaga "Pina ve benim yakınlaştığımız sahne filmde yok. Tamam evet, yönetmenin kurgusu, kim bilir. Ama bu Ridley Scoot'ın yönetmenliğinin kanıtı çünkü o noktaya gitmemize izin vermişti. Salma'yla sette olduğumuzu ve 'Maurizio öldükten sonra belki daha şehvetli hale gelir' diye düşündüğümüzü hatırlıyorum" dedi.



