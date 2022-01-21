Lady Gaga: Salma Hayek'le çektiğimiz sahne filmde kesildi

Haberler 21.01.2022 - 13:19
Lady Gaga, Gucci Ailesi'nin (House of Gucci) oyuncu kadrosuyla birlikte katıldığı panelde filmle ilgili bilinmeyenleri anlattı.
Independent Türkçe'nin haberine göre; filmde Patrizia Reggiani'yi canlandıran 35 yaşındaki oyuncu, "Bu filmin görmediğiniz bir yanı var" dedi.
Grammy ödüllü müzisyen; filmde Pina lakaplı Giuseppina Auriemm'i canlandıran Salma Hayek ile yakınlaştıkları bir sahne olduğunu ancak bu bölümün kesildiğini söyledi.
Gaga "Pina ve benim yakınlaştığımız sahne filmde yok. Tamam evet, yönetmenin kurgusu, kim bilir. Ama bu Ridley Scoot'ın yönetmenliğinin kanıtı çünkü o noktaya gitmemize izin vermişti. Salma'yla sette olduğumuzu ve 'Maurizio öldükten sonra belki daha şehvetli hale gelir' diye düşündüğümüzü hatırlıyorum" dedi.
Bu sahnenin yönetmenin kurgusuna eklenebileceği imasında bulunan Lady Gaga'nın açıklamasının ardından salonda gülüşmeler oldu.
Bunun üzerine Salma Hayek, "Şaka yaptığını sanıyorsunuz" diyerek 35 yaşındaki şarkıcıyı doğruladı.