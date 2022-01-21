Lady Gaga: Salma Hayek'le çektiğimiz sahne filmde kesildi

ABD'li şarkıcı ve oyuncu Lady Gaga, Gucci Ailesi'nde (House of Gucci) Salma Hayek'le yakınlaştıkları sahnenin filmden çıkarıldığını açıkladı.

Haberler 21.01.2022 - 13:19

Lady Gaga: Salma Hayek'le çektiğimiz sahne filmde kesildi - 1

Lady Gaga, Gucci Ailesi'nin (House of Gucci) oyuncu kadrosuyla birlikte katıldığı panelde filmle ilgili bilinmeyenleri anlattı.

Lady Gaga: Salma Hayek'le çektiğimiz sahne filmde kesildi - 2

Independent Türkçe'nin haberine göre; filmde Patrizia Reggiani'yi canlandıran 35 yaşındaki oyuncu, "Bu filmin görmediğiniz bir yanı var" dedi.

Lady Gaga: Salma Hayek'le çektiğimiz sahne filmde kesildi - 3

Grammy ödüllü müzisyen; filmde Pina lakaplı Giuseppina Auriemm'i canlandıran Salma Hayek ile yakınlaştıkları bir sahne olduğunu ancak bu bölümün kesildiğini söyledi.

Lady Gaga: Salma Hayek'le çektiğimiz sahne filmde kesildi - 4

Gaga "Pina ve benim yakınlaştığımız sahne filmde yok. Tamam evet, yönetmenin kurgusu, kim bilir. Ama bu Ridley Scoot'ın yönetmenliğinin kanıtı çünkü o noktaya gitmemize izin vermişti. Salma'yla sette olduğumuzu ve 'Maurizio öldükten sonra belki daha şehvetli hale gelir' diye düşündüğümüzü hatırlıyorum" dedi.

Lady Gaga: Salma Hayek'le çektiğimiz sahne filmde kesildi - 5

Bu sahnenin yönetmenin kurgusuna eklenebileceği imasında bulunan Lady Gaga'nın açıklamasının ardından salonda gülüşmeler oldu.

Lady Gaga: Salma Hayek'le çektiğimiz sahne filmde kesildi - 6

Bunun üzerine Salma Hayek, "Şaka yaptığını sanıyorsunuz" diyerek 35 yaşındaki şarkıcıyı doğruladı.

SANAT HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER