Lezzet şehri Gaziantep'te GastroANTEP Kültür Yolu Festivali devam ediyor

Nohutçu Rıdvan Özçetin, ziyaretçileri stantlarına beklediklerini belirterek, "Bu yıl yoğunluk daha fazla. Aşırı bir talep var. Bu festivalde nohut dürümüne fazla rağbet var. İl dışından gelen misafirlerimizin 'Nohuttan dürüm mü olur?' dediklerini duyuyoruz. Dürümü yedikten sonra fikirleri değişiyor" dedi.



Ziyaretçilerden Gökhan Urguç ise festivale Mersin'den geldiklerini ifade ederek, "Gaziantep'teki festivale ilk defa geliyoruz. Festivali gayet güzel bulduk. Karnımız aç ve Gaziantep'e özgü nohut dürümü yemeyi düşünüyoruz. Çok fazla yemek çeşidi var ama hiç tatmadığımız bir şeyi yemek istiyoruz" diye konuştu.