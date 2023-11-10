Locarno Film Festivali yapımları ilk kez İstanbul’da

Endüstri baskılarına rağmen sinemada yenilikçiliği öne çıkaran film seçkisi, tarzı ve etkinlikleriyle dünyanın en eski film festivallerinden biri olan Locarno Film Festivali’nde izleyiciyle buluşan filmler, Türkiye’de ilk kez İstanbul Modern Sinema’da gösteriliyor.



Geçtiğimiz yaz 76. yaşını kutlayan İsviçre’nin en prestijli film etkinliği Locarno Film Festivali’nden ödüllerle dönen filmlerden oluşan bir seçki Türk seyirciyle buluşacak.



Seçkide yer alan ve her biri Türkiye prömiyerini yapacak olan filmler arasında, bu yılki Altın Leopar’ın sahibi ve yurt dışına çıkma yasağı olan İranlı yönetmen Ali Ahmadzade’nin Kritik Bölge’si, “En İyi Avrupa Filmi” seçilen Fransız sinemasının sıra dışı yönetmeni, Quentin Dupieux’nün son filmi Yannick ve festivalde “En İyi Yönetmen” ödülünü kazanan Ukraynalı yönetmen Maryna Vroda imzalı Bozkır da bulunuyor.



İranlı yönetmen Ali Ahmadzade’nin Kritik Bölge filmi festivalde gösterilecek PROGRAM KONUĞU SIRP YÖNETMEN DRAGAN BJELOGRLİć



Seçkide ayrıca 1950’ler Belgrad’ında tıp ve nükleer bilimler arasındaki tarihi bir kesişimi anlatan Formülün Bekçileri filmi de yer alıyor. Filmin yönetmeni ve aynı zamanda Sırp sinemasının ünlü oyuncularından Dragan Bjelogrlić, program kapsamında İstanbul’daki sinemaseverlerle bir araya geliyor. NTV uygulamasını indirin, gelişmelerden haberdar olun