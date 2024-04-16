Loki'nin yıldızı karakteri için ilham aldığı aktörleri açıkladı

"Thor", "Yenilmezler" ve "Kong: Kafatası Adası" gibi yapımlarla tanınan İngiliz oyuncu Tom Hiddleston, "Loki" karakteri için ilham aldığı aktörleri açıkladı.
PaleyFest 2024 konuşan Tom Hiddleston, Alan Rickman'ın 1988 yapımı Zor Ölüm'deki "Hans Gruber" rolünün ona Loki rolüne hazırlanmasında yardımcı olduğunu paylaştı.
Ünlü isim bir diğer ilham kaynağının da James Mason'ın 1959 yapımı North by Northwest'teki casus "Phillip Vandamm" karakteri olduğunu açıkladı.
"ÇOK KARİZMATİKLERDİ"
Tom Hiddleston, "Bunların hepsi kontrol ve intikamla ilgili karakterler" dedi ve ekledi:
“Çocukken bu performansları sevebilirdim. Sanırım bu düşmanları canlandırırken harika vakit geçiriyor gibi göründükleri için bu performanslardan o kadar etkilendim ki. Ve bu da çekiciliğin bir parçasıydı. O filmlerin merkezinde olmasalar da çok karizmatiklerdi.”
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