Loki'nin yıldızı karakteri için ilham aldığı aktörleri açıkladı

"ÇOK KARİZMATİKLERDİ"

Tom Hiddleston, "Bunların hepsi kontrol ve intikamla ilgili karakterler" dedi ve ekledi:

“Çocukken bu performansları sevebilirdim. Sanırım bu düşmanları canlandırırken harika vakit geçiriyor gibi göründükleri için bu performanslardan o kadar etkilendim ki. Ve bu da çekiciliğin bir parçasıydı. O filmlerin merkezinde olmasalar da çok karizmatiklerdi.”