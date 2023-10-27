Londra Oda Orkestrası'nın Cumhuriyet'in 100. yılı konserini Türk şef yönetecek

Londra Oda Orkestrası'nın yöneticilerinin de kendi repertuvarlarından eserleri, Türk bestecilerin eserlerine uyacak şekilde seçtiklerini anlatan Tura, şunları kaydetti:



"Cumhuriyeti'mizin 100. yılını önemli bir dünya kültür merkezinde gerçekleşecek konserle kutlayacağız. Senfonik bir yolculuk yapacağız. Londra Oda Orkestrası ile ilk kez buluşuyoruz. Yarın Amaryliss Fleming Konser Salonu'ndaki konsere Londra'da yaşayan soydaşlarımızı bekliyoruz. Marşlar da konserin sonunda sürpriz olacak."



EGE SENFONİSİ YAKINDA DİNLEYİCİLERLE BULUŞACAK



Tura, Cumhuriyet'in 100. yılı konserleri için İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası'nın Almanya ve İsviçre'de de konserler düzenleyeceğini, ülkedeki pek çok orkestranın da 100. yıl konserlerini yıl boyu yapacağını bildirdi. Duayen keman sanatçısı Cihat Aşkın'ın dünya prömiyerini yaptığı konçertango eserinin ardından, yeni besteler üretmeye devam ettiğini dile getiren Tura, Kültür ve Turizm Bakanlığının "Kültür Mozaiği" projesi kapsamında "Ege Senfonisi" eserini bestelediğini ve eserin ilk seslendirilişi için İzmir Devlet Senfoni Orkestrası ile çalışmalar yürüttüklerini sözlerine ekledi.