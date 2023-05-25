Londra Tasarım Bienali'nde Türkiye Pavyonu'nda sergilenecek eser tanıtıldı

Londra Tasarım Bienali'nin Türkiye Pavyonu'nda yer alacak eser "Açık Yapıt"ın tanıtımı yapıldı.



Sanatçı ve mimar Melek Zeynep Bulut tarafından tasarlanan eserin ayrıntıları, Soho House'da düzenlenen toplantıda paylaşıldı.



Lansmanda konuşan Bulut, Londra Tasarım Bienali'nin, dünyanın en önemli bienallerinden birisi olduğunu ifade ederek, "Bienalin çağrısında, dünyanın dört bir yanından tasarımcı ve sanatçılardan çeşitli farkındalık çalışmaları istendi. Biz de Türkiye'den bu çağrıya cevap vererek projemizi sunduk" dedi.



Bulut, "Açık Yapıt" eserinin performatif bir mekan tasarımı olduğuna değinerek, "Tıpkı bir enstrüman gibi çalışan hareketli ve sesli yüzeylerin oluşturduğu soyut kapılar ve dolaşım planı, ziyaretçinin de dahil oluşu ile bir değiş tokuş olacak. Yerleştirme, bilinçli olarak anıtsal bir diziliş ve büyüklükle öne çıkarken, ziyaretçilerin bu deneysel mekana temas etmesi ile bu dokunulmazlık, seslilik ve esneklikle buluşacak. Kapılar bilinçli olarak birbiri ile bağlanıp bir duvar ya da koridor oluşturmaz. Aksine tüm parçalarıyla kendini açmış, açık bir karşılama gibi davranır" diye konuştu.



Her edisyonda yüzbinlerce ziyaretçiyi ağırlayan bienalde, Türkiye Pavyonu'nun avluda yer alacağını aktaran sanatçı, burada çeşitli ülkelerden 40'tan fazla sanatçının, küresel zorluklarla yüzleşen ve izleyicilere ilham veren tasarımlarını sergileyeceğini söyledi.



Kültür ve Turizm Bakan yardımcıları Özgül Özkan Yavuz ve Ahmet Misbah Demircan'ın da katıldığı tanıtım toplantısında, basın mensuplarının yanı sıra farklı disiplinlerden çok sayıda sanatçı yer aldı.



Akustik ve mimari danışmanlığını Celaleddin Çelik'in üstlendiği projede, Doç. Dr. Mehmet Selim Ökten ile ekibi Erdem Kazım Demirkıran, Emrah Bural ve Asude Nur Sancaktutan yer alıyor.



Bu yıl 1-25 Haziran tarihlerinde Londra'daki Somerset House'da gerçekleştirilecek etkinliğin teması "Küresel oyun: İşbirliklerini Yeniden Eşleme" olarak açıklandı.

Londra Tasarım Bienali'nde Türkiye'yi "Açık Yapıt" projesi temsil edecek Haberi Görüntüle