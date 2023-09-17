Londra Tasarım Festivali'nde Türkiye'yi ödüllü "Açık Yapıt" eseri temsil ediyor

İngiltere'de düzenlenen dünyaca ünlü Londra Tasarım Festivali'nde, Türkiye'yi sanatçı Melek Zeynep Bulut'un ödüllü "Açık Yapıt" adlı eseri temsil ediyor.

Londra Tasarım Festivali'nde Türkiye'yi ödüllü "Açık Yapıt" eseri temsil ediyor

Haziranda düzenlenen Tasarım Bienali'nin ardından sanatçı Melek Zeynep Bulut'un "Açık Yapıt" adlı eseri, dün başlayan ve 24 Eylül'e kadar sürecek Londra Tasarım Festivali'nde sergilenmeye başladı.

Londra Tasarım Festivali'nde Türkiye'yi ödüllü "Açık Yapıt" eseri temsil ediyor - 1

Victoria&Albert Museum, Chanel ve Mini Cooper gibi dünya devleriyle aynı festivalde görücüye çıkan sanatçı Bulut'un eseri, ayrıca ekimde Türkiye'de düzenlenecek bir sergiyle de sanatseverlerle buluşacak.

Londra Tasarım Festivali'nde Türkiye'yi ödüllü "Açık Yapıt" eseri temsil ediyor - 2

Dönüşüm metaforlarının etrafında şekillenen, performatif mekan ve tiyatral geçişler sergilemesi olan "Açık Yapıt", insanlık tarihi boyunca güç, sınırları belirleme, toplumsal hiyerarşi temsili olan kavramların anlamları üzerine tartışmayı temel alıyor.

Londra Tasarım Festivali'nde Türkiye'yi ödüllü "Açık Yapıt" eseri temsil ediyor - 3

Halkbank'ın ana sponsorluğunu üstlendiği eser, Türk Hava Yolları taşıma sponsorluğu ve Kültür ve Turizm Bakanlığının resmi desteğiyle sergileniyor.

Londra Tasarım Festivali'nde Türkiye'yi ödüllü "Açık Yapıt" eseri temsil ediyor - 4

Çeşitli ülkelerden 40'tan fazla sanatçının eserlerinin sergilendiği Londra Tasarım Bienali 2023'te Türkiye'yi temsil eden "Açık Yapıt" projesi, haziranda düzenlenen halk oylamasında birinci olmuştu.

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