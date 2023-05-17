Londra Türkçe Konuşanlar Tiyatro Festivali açılışını Uğur Yücel ile yaptı

Uğur Yücel’in büyük beğeni toplayan tek kişilik oyunu "Neyzen", Londra Millfield Theatre’da sahnelendi. Londra Türkçe Konuşanlar Tiyatro Festivali’nin açılış oyununa Londra seyircisinden büyük ilgi vardı.

Londra Türkçe Konuşanlar Tiyatro Festivali açılışını Uğur Yücel ile yaptı

Uğur Yücel’i yıllar sonra tiyatro sahnesine döndüren ve sahnelenmeye başladığı günden bu yana büyük beğeni toplayan "Neyzen", bu kez seyircisiyle buluştu. Geçtiğimiz günlerde Londra Türkçe Konuşanlar Festivali’nin açılışı için Londra’ya giden usta oyuncu, "Neyzen" oyunu ile orada da büyük beğeni toplarken, yoğun ilginin olduğu oyunun sonunda Yücel dakikalarca ayakta alkışlandı.

Londra Türkçe Konuşanlar Tiyatro Festivali açılışını Uğur Yücel ile yaptı - 1

Uğraş Güneş’in yazdığı, Can Yücel’in yönettiği, Uğur Yücel’in ro aldığı oyun, Neyzen Tevfik’in hayat hikayesini, dünyasını, dostlarını; anekdotlar, hicivler ve şiirler ile anlatıyor.


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