Londra Türkçe Konuşanlar Tiyatro Festivali açılışını Uğur Yücel ile yaptı

Uğur Yücel’i yıllar sonra tiyatro sahnesine döndüren ve sahnelenmeye başladığı günden bu yana büyük beğeni toplayan "Neyzen", bu kez Londra seyircisiyle buluştu. Geçtiğimiz günlerde Londra Türkçe Konuşanlar Tiyatro Festivali’nin açılışı için Londra’ya giden usta oyuncu, "Neyzen" oyunu ile orada da büyük beğeni toplarken, yoğun ilginin olduğu oyunun sonunda Yücel dakikalarca ayakta alkışlandı.



Uğraş Güneş’in yazdığı, Can Yücel’in yönettiği, Uğur Yücel’in ro aldığı oyun, Neyzen Tevfik’in hayat hikayesini, dünyasını, dostlarını; anekdotlar, hicivler ve şiirler ile anlatıyor.

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