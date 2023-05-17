Daytime Emmy Ödülleri'ne grev engeli

Gündüz kuşağı programlarının ödüllendirildiği Daytime Emmy Ödülleri, bu yıl, Hollywood'da senaristleri grevi nedeniyle ertelendi. Tören normal şartlarda 16 Haziran'da, Los Angeles'taki Bonaventure Hotel'de yapılacaktı.

Ödülleri belirleyen Uluslararası Televizyon Sanat ve Bilimleri Akademisi, grev nedeniyle törenin ileri bir tarihe ertelendiğini duyurdu.

Uluslararası Televizyon Sanat ve Bilimleri Akademisi Başkanı ve CEO'su Adam Sharp, "Topluluğumuzun bir araya gelerek Altın Yıl Dönümü'müzü kutlamasını, tüm yetenekli adayların ve onur ödülü sahiplerinin ileri bir tarihte birlikte olmasını dört gözle bekliyoruz" açıklamasını yaptı.

Televizyonun başarılı yapımlarının ödüllendirildiği törenin hangi tarihte yapılacağı henüz netlik kazanmadı.

15 YIL SONRA İLK GREV

Hollywood'da binlerce TV ve film senaristi, düşük ücretler ve yapay zekanın işlerini elinden alabileceği endişesi ile 15 yıl sonra ilk kez greve gitti. Amerika Yazarlar Birliği (WGA) üyesi 9 binden fazla yazar, iş bırakma eylemi gerçekleştirdi.

Yazarların 2007'deki son grevleri 100 gün sürmüş ve bunun sektöre maliyeti yaklaşık 2 milyar dolar olmuştu.