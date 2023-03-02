Lütfi Boşnak depremzedeler için şarkı besteledi

"İKİ AYRI ŞARKI BESTELEDİM"



Konserin ardından Boşnak, yaşanan deprem felaketinin kendisini derinden etkilediğini ve iki yeni şarkı bestelediğini söyledi.

Boşnak, "Sanat insani bir mesaj, sanatçı da toplumun derinliklerine nüfuz eder. Bu yüzden bir nebze de olsa depremzede kardeşlerimizin acısını hafifletmek adına Türkiye ve Suriye için iki ayrı şarkı besteledim. Depremden sonra yalnız kaldıklarını düşünmelerini istemedim. Suriyeli kardeşlerimiz çok büyük zorluklar çekti, onları yalnız bırakamayız. Her zaman onlarla dayanışma içerisinde olacağız" dedi.

Depremzedelerin acılarına ortak olduğunu vurgulayan Boşnak, "Türkiye ve Suriye'deki depremzedeler bizim kardeşlerimiz. Depremzedelerle dayanışma bizim kardeşlik borcumuz. Bu yüzden kimseden teşekkür veya takdir beklemeden vazifemiz olanı yapmaya çalışıyoruz. Sanatçı olarak bu benim insani görevim. Gönüllü olarak verdiğimiz konserler, Allah'ın bana bir lütfu olan sesimi insanlığa destek için kullanma fırsatı veriyor" dedi.