Manavgat’ta gezici Çanakkale müzesine yoğun ilgi

Manavgat Belediyesi Side Gençlik Merkezi ve Çocuk Kültür Merkezi öğrencilerinin ziyaretine Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen de eşlik etti. Sözen, başta ebedi Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehit ve gazilerimize şükran borçlu olduğumuzu söyledi. Sözen, “Çanakkale bir destandır, vatanımız ve milletimizin bağımsızlığı uğruna kara toprağa düşen dedelerimizin, analarımızın, bacılarımızın destanıdır. Bağımsızlık bilincini gençlerimize aşılamak amacıyla Manavgat'ımızda her türlü çalışmayı yapmaya gayret ediyoruz” dedi.



1000 PARÇAYA YAKIN ORİJİNAL ESER

Çanakkale Muharebelerine ait 109 yıllık 1000 parçaya yakın orijinal silah, kıyafet, el feneri, öğretici tablolar gibi objelerin bulunduğu sergide, Antalya bölgesi adına şehit düşenleri anmak maksadıyla sembolik mezar taşları da yer alıyor. Bugüne kadar 15 milyon öğrenciyle buluşan Sergi de “Zehirli Yıldız” olarak isimlendirilen ve ilk defa Çanakkale Müzesi’nde sergilenen bir savaş malzemesi de bulunuyor. “Bir Gün Değil Her Gün Çanakkale” sloganıyla tüm Türkiye’yi dolaşan, Türkiye’nin ve Dünya’nın tek gezici müzesi olan Çanakkale Müzesi, 18-23 Aralık tarihlerinde Manavgat’ta yer alacak.