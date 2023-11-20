Marmaris’te Yeşilçam rüzgarı esti

Marmaris Belediyesi’nin katkılarıyla düzenlenen "Unutulmaz Yeşilçam Şarkıları" konserinde Yeşilçam rüzgarı esti. Yeşilçam filmlerine sesleriyle hayat veren ünlü sanatçılar Belkıs Özener ve Çiğdem Gürdal’ın konuk sanatçı olduğu "Unutulmaz Yeşilçam Şarkıları" konseri ile izleyenlere unutulmaz anlar yaşattı.

Armutalan Kültür Merkezi'ndeki konseri Marmaris Belediye Başkan Yardımcısı Suzan Zift de izledi. Dilrüba Türk Müziği Topluluğu, Doç. Dr. Kısmet Deliveli'nin yönetiminde, Akşamı Süzme Deniz, Dilde Dilruba, Gizli Aşk Bu, Aşka Gönül Vermem, Aşkın Bahardı, Sevilde Neşelen gibi eserleri seslendirirken en çok alkışı Belkıs Özener aldı. Ayakta alkışlanan sanatçılar, performanslarıyla dinleyicileri adeta mest etti. Konserin sonunda Marmaris Belediyesi adına Başkan Yardımcısı Suzan Zift, sanatçılara teşekkür ederek plaket ve çiçek takdim etti.