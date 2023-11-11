Marvel filmleri ertelendi: Filmlerin yeni vizyon tarihleri

Yazarların ardından oyuncuların da stüdyolarla anlaşmaya varıp grevi sona erdirmesinin ardından, yapımları durma aşamasına gelen filmler için yeni vizyon tarihleri belirlendi. Grevin tamamen sonlanmasının ardından Marvel filmleriyle ilgili Disney’den açıklama geldi. Şirket, film takviminde değişikliklere gitti.

Başlangıçta 3 Mayıs 2024'te gösterime girmesi planlanan "Deadpool 3", artık 26 Temmuz 2024'te vizyona girecek. Filmin çekimlerinin yarısına gelindiği ve önümüzdeki iki hafta içinde Londra'da sete geri dönüleceği bildiriliyor. Çekilmiş olan sahneler üzerinde hem düzenleme hem de özel efekt çalışmaları halihazırda devam ediyor.

26 Temmuz 2024 gösterilmesi planlanan "Captain America: Brave New World" 14 Şubat 2025'e ertelendi. Filmin ana çekimleri çoktan tamamlandı ve post prodüksiyon aşamasına geçildi.