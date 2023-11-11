Marvel filmleri ertelendi: Filmlerin yeni vizyon tarihleri

Yazarların ardından oyuncuların da stüdyolarla anlaşmaya varıp grevi sona erdirmesinin ardından, yapımları durma aşamasına gelen filmler için yeni vizyon tarihleri belirlendi. Grevin tamamen sonlanmasının ardından Marvel filmleriyle ilgili Disney’den açıklama geldi. Şirket, film takviminde değişikliklere gitti.
Başlangıçta 3 Mayıs 2024'te gösterime girmesi planlanan "Deadpool 3", artık 26 Temmuz 2024'te vizyona girecek. Filmin çekimlerinin yarısına gelindiği ve önümüzdeki iki hafta içinde Londra'da sete geri dönüleceği bildiriliyor. Çekilmiş olan sahneler üzerinde hem düzenleme hem de özel efekt çalışmaları halihazırda devam ediyor.
26 Temmuz 2024 gösterilmesi planlanan "Captain America: Brave New World" 14 Şubat 2025'e ertelendi. Filmin ana çekimleri çoktan tamamlandı ve post prodüksiyon aşamasına geçildi.
Şimdiye kadar defalarca ertelenen bir türlü ilerleme kaydedemeyen, Mahershala Ali liderliğindeki "Blade" filminin yeni vizyon tarihi 7 Kasım 2025 oldu. Ancak Marvel Studios'un bu projeyi gerçekten hayata geçirip geçirmeyeceği belirsiz.
Birden çok Marvel karakterinin geri döneceği "Thunderbolts" 20 Aralık 2024'ten 25 Temmuz 2025'e ertelendi.
Disney, Marvel dışında "Mufasa: The Lion King" filmini de 5 Temmuz 2024’ten 20 Aralık 2024’e erteledi.
Öte yandan bir başka dev şirket Sony ise geçtiğimiz günlerde üçüncü "Venom" filmini 12 Temmuz 2024’ten 8 Kasım 2024’e ertelediğini duyurmuştu.
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