Matthieu Esnult Piyano Resitali 12 Nisan'da İstanbul'da

Fransız piyanist Matthieu Esnult, Avusturya Kültür Ofisi'nin ev sahipliğinde 12 Nisan Salı günü Palais Yeniköy'de konser verecek.

'Müzik ve Hayaller' temalı bu konserde romantik ve izlenimci müziğin başyapıtlarından oluşan virtüözite gerektiren bir seçki, Palais Yeniköy’ün büyüleyici salonunda dinlenebilecek.



Esnult resitalinde dinleyicilerini hayali topraklara doğru şiirsel ve müzikal bir yolculuğa çıkarmayı vaat ediyor.



“Esnult, Liszt’in müziği ile “aşk hayallerini", Ravel ile “ efsanevi masallarının hayallerini”, Schumann ile “kaybedilen çocukluk ve cennet hayallerini” ve Debussy ile “gece ve doğanın tasvir edildiği hayalleri” piyanosuyla dinleyicilerine anlatacak.



Matthieu Esnult, sahip olduğu çarpıcı eğitimi ve dikkat çekici tekniği ile çağdaşları arasında çok farklı bir konuma bir sanatçı. Genç sanatçı her ne kadar sanat hayatını İngiltere’de sürdürüyor olsa da sürekli sanatıyla iyilik peşinde dünyayı dolaşan gerçek bir idealist ve sıra dışı piyanist.

