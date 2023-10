Meg Ryan'dan 15 yıl sonra yeni romantik komedi

Harry Sally ile Tanışınca (When Harry Met Sally), Sevginin Bağladıkları (Sleepless in Seattle), Mesajınız Var (You’ve Got Mail), Fransız Öpücüğü (French Kiss) gibi hafızalara kazınan romantik komedilerin ünlü oyuncusu Meg Ryan, yeni bir romantik komediyle seyirci karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

En son 2015'te "Ithaca" filminin yönetmenliğini üstlenmesinin ardından şimdi, hem oyuncu hem senarist hem de yönetmen olarak "What Happens Later" adlı filmiyle sinemaya dönüyor.

61 yaşındaki oyuncu, sinemaya verdiği uzun arayı, “Büyük bir ara verdim çünkü bir insan olarak deneyimimi geliştirmek istediğim pek çok başka alan olduğunu hissettim" sözleriyle açıkladı.

David Duchovny ile birlikte başrolü paylaştığı yeni fimi 3 Kasım'da sinemalarda olacak.

Ryan, son olarak 2009 yapımı "Serious Moonlight" filmiyle bir romantik komedi yapımında rol almıştı.