Metallica yıldızı James Hetfield arkadaşının küllerinden dövme yaptırdı

Dünyaca ünlü Metallica grubunun solisti James Hetfield, dövmesinin hayatını kaybeden Motörhead grubu kurucusu Lemmy Kilmister'ın küllerini içerdiğini açıkladı.

Metallica yıldızı James Hetfield arkadaşının küllerinden dövme yaptırdı

Metallica grubunun yıldızı James Hetfield yeni dövmesiyle gündeme geldi. Müzisyen, yeni dövmesinin Lemmy Kilmister'ın küllerini içerdiğini açıkladı.

Motörhead grubunun kurucusu Lemmy Kilmister 2015 yılında 79 yaşında hayatını kaybetmişti. Hetfield, yeni dövmesinde mürekkep ve külü birleştirdi ve orta parmağına "maça ası" tasarımı yaptırdı.

"Ace of Spades" (Maça Ası), Motörhead grubunun en çok bilinen şarkılarından biriydi.

Metallica yıldızı James Hetfield arkadaşının küllerinden dövme yaptırdı - 1

Hetfield paylaşımında "Arkadaşım ve ilham kaynağım Bay Lemmy Kilmister'a selam. O olmasaydı Metallica da olmazdı" diye yazdı.

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