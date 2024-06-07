Michael B. Jordan'dan müjde: Ben Efsaneyim 2'nin hazırlıkları sürüyor

Will Smith'in 2007'de gişe rekorları kıran "Ben Efsaneyim" filminin devam edeceği 2022 yılında duyurulmuştu. Filmde Smith'in Jordan'la birlikte rol alacağı açıklanmıştı.

Merakla beklenen "Ben Efsaneyim 2" hakkında Michael B. Jordan'dan açıklama geldi. People'a konuşan ünlü oyuncu, Ben Efsaneyim 2'nin senaryosunun halen yazıldığını açıkladı.

"Onu en iyi hale getiriyoruz" diyen Jordan, filmin çekimlerine ne zaman başlanacağına dair net bir bilgi olmadığını da belirtti.

"ÇOK HEYECANLIYIM"

Michael B. Jordan, "Henüz bir çıkış tarihi ya da benzeri bir şey yok. Tam olarak nerede çekeceğimizi bilmiyorum ama Will Smith'le birlikte kamera karşısına geçeceğim için gerçekten heyecanlıyım. Çok uzun zamandır örnek aldığım biri olarak Will'le çalışabilmek gerçekten dört gözle beklediğim bir şey. Gerçekten çok heyecanlıyım" ifadelerini kullandı.