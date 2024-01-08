Michael Bolton beyin tümörü ameliyatı oldu

90'lı yılların ünlü şarkıcı ve söz yazarı Michael Bolton, 2023 yılını bıçak altında bitirdi. 70 yaşındaki dünyaca ünlü Amerikalı müzisyen, Instagram hesabından yaptığı açıklamada beyninden tümör alındığını açıkladı.

Bolton, "Herkese çok mutlu ve sağlıklı bir yeni yıl dileyerek başlamak istiyorum" şeklinde giriş yaptığı mesajına şöyle devam etti:

"2023'ün bana çok beklenmedik zorluklar sunduğunu da paylaşmak istiyorum. Noel'den hemen önce beyin tümörüm olduğu tespit edildi ve bu durum acil ameliyat gerektirdi. Harika tıbbi ekibim sayesinde ameliyat başarılı geçti."

