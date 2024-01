Michael Bolton beyin tümörü ameliyatı oldu

Soft-rock ve ballad türü müziğiyle tanınan Bolton, 53 milyonun üzerinde albüm satışı elde etti. Müzik hayatına hard rock grubu "-Blackjack ile başlayan Bolton, sonraları söz yazarı olarak 1975'te "Bolotin" soyadıyla Laura Branigan ile çalıştı. Bolton, 80'lerin sonuna kadar sadece söz yazarı olarak biliniyordu. 1989 yılındaki 6. stüdyo albümüyle 3 numaraya ulaşan Bolton, 1996'ya kadar hep ilk üçe giren albümlere imza attı.



1989'da "How Am I Supposed to Live Without You" adlı eseri ve 1991'de "When a Man Loves a Woman" adlı şarkılarıyla Billboard Hot 100 listesinde bir numaraya ulaşan Bolton, müzik dünyasının en büyük isimlerinden biri olarak kabul ediliyor.

