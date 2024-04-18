Michelangelo'nun çizimi binlerce dolara satıldı

Döneminin önde gelen ressam, heykeltıraş ve mimarı olan Michelangelo Buonarroti'nin küçük bir kağıt parçası üzerine yaptığı çizim açık artırmada satıldı.

Christie's müzayede evi tarafından satışa çıkarılan kağıt parçası, 201 bin 600 dolara satıldı. Tahmini değerinin 33 katına satılan karalama benzeri çizimde "Smile" (gülümseme) veya "Similar" (benzer) yazdığı tahmin ediliyor.

AFP'ye konuşan Christie's uzmanına göre, Michelangelo, bu çizimi Sistine Şapeli üzerinde çalıştığı sırada yapmış olabilir.