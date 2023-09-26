Milli para yüzücü Sümeyye Boyacı'nın hayatını anlatan belgesel gösterime girdi

Sümeyye Boyacı'nın yaşam öyküsü, spor tutkusu ve başarılarını konu alan "Kulvar" isimli 4 bölümlük belgesel, Youtube'da yayınlanmaya başladı. Belgeselin ön gösterimi için, Ataşehir Allianz Tower'da Sümeyye Boyacı ve ailesinin de katıldığı bir etkinlik düzenlendi. Etkinlikte, Türkiye Milli Paralimpik Komitesi (TMPK) Başkanı Murat Aksu, Boyacı ve belgeselinin sponsoru olan Allianz'ın genel müdür yardımcısı Onur Kırcı, milli sporcunun antrenörleri ve gazeteciler de katılım sağladı.



BELGESEL BEĞENİYLE KARŞILANDI

Belgeselde; Boyacı, antrenörleri, katıldığı yarışlar, elde ettiği dereceler ve okul hayatı 4 bölüm halinde sunuldu. Büyük beğeni toplayan yapım, izleyenler tarafından alkışlandı.



Gösterimden sonra çağrıldığı sahnede konuşma yapan Sümeyye Boyacı, katılım sağlayan herkese teşekkür ederek, "Harika bir iş çıkmış. Yer alsın-almasın çok insanın desteği oldu. Her ne kadar madalya alırken sporcuları tek başına kürsüde görüyor olsak da aslında, biz oraya gelene kadar bizi de oraya taşıyan pek çok insan var. Onların destekleri emekleri sayesinde buralara gelebiliyoruz" dedi.



Pes etmeme, umut kaybetmeme ve çok çalışmanın önemli kavramlar olduğunu vurgulayan milli sporcu, "Ama bize inanan insanlarla beraber yola çıkmak da çok kıymetli diye düşünüyorum. Evet umut her zaman var ama bazen yeri geliyor umudunu kaybedebiliyorsun. 'Yapamıyorum' dediğin zamanlar oluyor. Ama o zamanlarda, benimle beraber çalışan kişilerin umudu devreye giriyor. Onlar kıvılcımı yakıp ateşi tekrar harlıyor. Ben bu anlamda beni destekleyen herkese teşekkür ederim, başta ailem, özellikle de annem. Gizli bir kahramandır. Sporcu için ailelerin değeri, kıymeti çok çok büyük" diye konuştu.



Sümeyye Boyacı, ileride uluslararası paralimpik komitesinde görevli olarak yer almayı hayal ettiğini ve komisyonda yer alması durumunda, kendinden sonraki sporcuların kendi yaşadığı sorunları yaşamamaları için elinden geleni yapacağını da ifade etti.