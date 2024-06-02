Moana 2'nin tanıtımı rekor kırdı

Dünya çapında yaklaşık 644 milyon dolar hasılat yapan ve 2016'da iki Oscar adaylığı elde eden Moana (2016) filminin devamı geliyor.Disney imzalı filmden ilk tanıtım yayınlandı.

Dave Derrick Jr.'ın yönetmen koltuğunda oturduğu ikinci filmde de Dwayne Johnson ve Auli’i Cravalho yer alıyor. Film, 27 Kasım'da vizyona girecek.

TANITIMI REKOR KIRDI

The Hollywood Reporter'ın haberine göre, tanıtım ilk 24 saatte 178 milyon kez izlendi. Moana 2'nin tanıtımı, Ters Yüz 2'nin rekorunu kırdı.

Disney ve Pixar imzalı "Inside Out 2"nin tanıtımı, 24 saat içinde 157 milyon izlenme elde etmişti.