Muğla'daki oyuncak kütüphanesi eğlence ve eğitimin merkezi

29 Nisan 2023 tarihinde kütüphane mantığı ile çocuklarda fırsat eşitliği oluşturmak, her çocuğun oyuncağa erişebilmesi için Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından Türkan Saylan Çağdaş Yaşam Merkezi içerisinde açılan oyuncak kütüphanesi çocukların uğrak yeri olmaya devam ediyor. Bugüne kadar oyuncak kütüphanesine 329 çocuk kayıt yaptırırken 1777 oyuncak da miniklere ödünç verildi. Ayrıca oyuncak kütüphanesinde bugüne kadar 42 atölye çalışması, 34 eğitim düzenlendi. Bu eğitim ve atölye çalışmalarına 902 çocuk katıldı. Açıldığı günden bu yana da oyuncak kütüphanesinde 202 ebeveyn ve çocuk ile 293 bireysel görüşme gerçekleştirildi.

OYUNCAK KÜTÜPHANESİ YEREL YÖNETİMLERDE İLK

Muğla Büyükşehir Belediyesi oyuncak kütüphanesi projesi ile her çocuğun oyuncağa ulaşabilmesini amaçlıyor. Oyuncak kütüphanesinde kütüphane mantığı ile çocukların oyuncakları belli bir süreliğine alıp oynadıktan sonra geri koyabileceği birinci alan, birlikte eğitim ve etkinliklerin yapılacağı ikinci alan, psikolojik danışmanlık, oyun terapisi verilecek üçüncü alan, ihtiyaç sahibi ve depremzede çocuklara verilmek üzere bağışların kabul edildiği dördüncü alan oluşturuldu. Çocukların psikolojik, sosyal ve diğer alanlarda gelişimlerine katkıda bulunmak, her çocuğun her oyuncağa erişimini sağlamak, engelli bireyler içinse benlik kaygısı, baş etme becerileri kazandırmaya yönelik bir organizasyon olan oyuncak kütüphanesi projesi yerel yönetimlerde ilk defa Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından Türkan Saylan Çağdaş Yaşam Merkezi içerisinde hayata geçirildi.