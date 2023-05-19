Murda ve Hadise'den yeni şarkı: Sen Dönene Kadar

Amsterdam çıkışlı Murda, geçtiğimiz yıllarda hem Türkiye hem de Avrupa müzik endüstrilerinde büyük bir etki yaratırken sayısız hit parçaya imza attı. Kendine özgü rap, trap ve R&B türlerini bir araya getirdiği stili ile dikkat çeken Murda, akılda kalıcı ve enerjik parçalarıyla büyük bir hayran kitlesi oluşturdu.



Türkçe popun uzun süredir ikonları arasında yer alan ve 2009 yılında Avrupa'nın en prestijli müzik organizasyonlarından Eurovision'da ülkemizi temsil eden Hadise, Türkiye ve Avrupa'da geniş bir hayran kitlesine ve başarılı hit parçalarla dolu bir diskografiye sahip.



İşte bu iki isim, Murda ve Hadise'nin müzikal stillerini ve yaratıcı enerjilerini birleştirdiği "Sen Dönene Kadar", Universal Music Türkiye etiketiyle yayımlandı.

Uzun süredir beklenen bu iş birliğinin eğlenceli klibide yayında.