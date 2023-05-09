Hadise evlilik hakkında konuştu: O işi beceremedim

Geçtiğimiz yıl Çırağan Sarayı'nda evlendiği Mehmet Dinçerler ile boşanan ve sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündeme gelen şarkıcı Hadise, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de konser verdi.
Konser sırasında seyirciler arasındaki mutlu bir çifti gösteren şarkıcı, "Maşallah! Mutlu giden evliliklere bir alkış alalım. Ben beceremedim o işi. Ama sonsuz aşka yine de inanıyorum" ifadelerini kullandı.
Hadise’nin Mehmet Dinçerler ile evliliği sadece 5 ay sürmüştü.
"SESSİZ BİR FERYATTI BENİMKİ"
Öte yandan ünlü şarkıcı Hadise, son olarak yeni şarkısı "Feryat"ı piyasaya sürmüştü. Instagram hesabından yeni şarkısının tanıtımını yayınlayan Hadise şu ifadeleri kullandı:
"Bu şarkıya kadar sessiz bir feryattı benimki, duyanın anlamadığı, anlayacak olanın duymadığı... Kaç kere inandım, kaç kere yanıldım... Ölmek istedim, ölsün istedim. Kalbimi yerimden söküp atmak istedim. Her seferinde kıyıya vurmaktan yorulup bağıra, çağıra feryat etmek istedim... Dinlediğim ilk anda bu şarkının başta benim ve sessiz çığlıkları olan herkesin sesli feryadı olsun istedim... Feryat işte tüm bu hislerle okyanusa açılmayı hayal edip, hayal kırıklığıyla deniz kıyısına vuranların hikayesini anlatıyor..."