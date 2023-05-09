Hadise evlilik hakkında konuştu: O işi beceremedim

Hadise’nin Mehmet Dinçerler ile evliliği sadece 5 ay sürmüştü.



"SESSİZ BİR FERYATTI BENİMKİ"

Öte yandan ünlü şarkıcı Hadise, son olarak yeni şarkısı "Feryat"ı piyasaya sürmüştü. Instagram hesabından yeni şarkısının tanıtımını yayınlayan Hadise şu ifadeleri kullandı:

"Bu şarkıya kadar sessiz bir feryattı benimki, duyanın anlamadığı, anlayacak olanın duymadığı... Kaç kere inandım, kaç kere yanıldım... Ölmek istedim, ölsün istedim. Kalbimi yerimden söküp atmak istedim. Her seferinde kıyıya vurmaktan yorulup bağıra, çağıra feryat etmek istedim... Dinlediğim ilk anda bu şarkının başta benim ve sessiz çığlıkları olan herkesin sesli feryadı olsun istedim... Feryat işte tüm bu hislerle okyanusa açılmayı hayal edip, hayal kırıklığıyla deniz kıyısına vuranların hikayesini anlatıyor..."

