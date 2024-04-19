Müslüm Gürses'in hiç yayınlanmamış şarkıları "Tozlu Raflar" albümünde

Gürses'in hatırasını bu vesileyle yaşatmaktan mutluluk duyduklarını ifade eden Candan, usta sanatçının Elenor Müzik arşivindeki yayınlanmamış şarkılarını piyasaya sürmeye devam edeceklerini söyledi.



Projenin yürütücü yapımcısı Emre Tuzla ise albüm hazırlıklarının yaklaşık 5 ay sürdüğünü aktararak, "Misafirlerimize özel bir deneyim sunmak için titizlikle hazırladığımız bir lansman oldu. Alışılagelmiş bir lansman yönteminin dışına çıkalım dedik ve biraz teknolojiyi kullanarak sürprizler hazırladık." ifadelerini kullandı.



"TOZLU RAFLAR" ALBÜMÜ



"Tozlu Raflar" albümünün kayıt aşamasında Müslüm Gürses'in orijinal sesi korunarak, şarkılardaki enstrüman kayıtları stüdyoda yeniden yapıldı. Toplam 6 şarkılık albümde "Çok Sevdim (Söyleyemedim)", "Sevda Kurbanı", "Altın İken Tunç Oldum", "Çöpçatan" ve "Ah Bu Dünya" besteleri Müslüm Gürses'e, "Sarı Saçlarından Sen Suçlusun" şarkısı ise Kayahan'a ait.



Usta sanatçının hiç yayınlanmamış kayıtlarından oluşan "Tozlu Raflar" albüm serisinin ilki 2017'de, ikincisi 2019'da, üçüncüsü de 2022'de piyasaya sürüldü.



Kariyeri boyunca birçok şarkıyı yorumlayan Gürses, 2000'li yıllarda Teoman'dan Asya'ya popüler isimlerin şarkılarıyla dinleyi kitlesini genişletmişti. Sanatçı 2012 yılında geçirdiği by pass ameliyatı sonrası akciğer ve kalp yetmezliği nedeniyle yoğun bakıma kaldırıldı ve 3 Mart 2013 günü hayata veda etti.