Mustafa Kemal Atatürk'ün en sevdiği operalardan biri olan Tosca, Aspendos'ta gösterilecek

Eserin özel bir prodüksiyonla hazırlandığını anlatan Karahan, şöyle devam etti:



"Zeliha Berksoy'un rejisiyle, değerli solistlerimiz ve şeflerimizle sahnede olacağız. Bizler için çok heyecanlı bir gece olacak. Ekibimizle dolu dolu muhteşem bir prodüksiyonla seyirci karşısına çıkacağız. Devlet Opera ve Balesi olarak dünyanın birçok operasından çok daha üstün prodüksiyonlarımız var. Özellikle son yıllarda inanılmaz bir aşama kaydettik. "Aida", "La Traviata", "La Bayadere", "Tosca" gibi dünya standartlarında opera ve bale eserleri çıkarıyoruz."



Karahan, bu yıl Aspendos festivalinde yaklaşık 15 bin seyircinin ağırlanacağını belirterek izleyicilerin yüzde 80'inin turistlerden oluşması nedeniyle ülke tanıtıma önemli katkıda bulunulduğunu kaydetti.

"ÖZEL BİR TEMSİLLE MUHTEŞEM BİR SAHNEYE ÇIKACAĞIZ"



"Tosca" karakterini canlandıran Dinara Aliyeva ise Aspendos'un tarihi atmosferinde sahne almanın oldukça keyifli olduğunu söyledi. Eserin sahneye konulması için büyük bir özenle çalıştıklarını dile getiren Aliyeva, "Antik tiyatroya bayıldım, inanılmaz bir akustiği var. Burada role girmek çok kolay oluyor. 'Tosca'yı çok seviyorum, karakterimi yurt dışında çok kez seslendirdim. Ancak elbette böyle önemli bir yerde sahne alacağım için bir miktar heyecanlıyım." dedi.



Eserin başrollerinden Elchin Azizov da Türkiye'de özel bir temsille seyirciyle buluşmanın mutluluğunu yaşadığını ifade etti. Azizov, "Özel bir temsille muhteşem bir sahneye çıkacağız. Türkiye'de sahneye çıkmak benim için büyük bir şeref ve evimde gibi hissediyorum. Çok sevdiğim bir rolü oynuyorum. Bu eseri daha önce birlikte sahne aldığım arkadaşlarımla oynayacağım. Bu sahneyi güzel orkestra ve ekiple paylaşmanın mutluluğunu yaşıyorum. Herkesi Aspendos'a bekliyoruz." diye konuştu.