Mustafa Uslu'dan Zeki Müren filmi geliyor

Güner'in "Masal Tadına" kitabından yola çıkılarak Mustafa Uslu ve Özer Feyzioğlu tarafından senaryo yazılmaya başlandı. Yapımın ilk tanıtım fragmanı 29 Eylül’de Bodrum Film Festivali’nde gösterilecek.

KİM CANLANDIRACAK?



Zeki Müren’in hayatını kimin canlandıracağı şimdilik açıklanmazken, filmde sürpriz isimlerin olması bekleniyor. Zeki Müren’in yeğeni Özlem Güner, büyük bir sorumluluk aldıklarını söyleyerek “Herkes için ‘Sanat Güneşi’ olabilir ama o benim güneşimdi. Onu en güzel şekilde tanıtmak, yansıtmak, gerçekleri sevenlerine aktarmak istiyorum" ifadelerini kullandı.

Türk müziğinde, unutulmaz sesi ve yorumuyla iz bırakan Sanat Güneşi Zeki Müren, Üsküp'ten Bursa'ya göç eden Kaya ve Hayriye Müren çiftinin tek çocuğu olarak 6 Aralık 1931'de dünyaya geldi. Zeki Müren, ilk musiki nağmelerini sesinin güzelliğiyle tanınan dedesi Şehadet Camisi müezzini Bıçkıcı Mehmet Efendi'den duyarak, 3 yaşında şarkı söylemeye başladı.