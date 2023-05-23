Muş'taki müzeler Malazgirt Zaferi'nden Milli Mücadele'ye uzanan dönemde yolculuğa çıkarıyor

Bölgeden çıkarılan eserlerden bir kısmının Arkeoloji Müzesi'ne getirildiğini ancak bazılarının diğer müzelerde sergilendiğini belirten Gündüzöz, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Gönül arzu ederdi ki tarihi eserler bulundukları bölgede sergilensin. Onun için bu iyi bir başlangıç oldu. Bu tür yerler bize bir destinasyon veriyor. Malazgirt, tarihimizde çok anlamlı bir yer ama orada bir müze yapmazsanız, vatandaşların gezeceği, bilgi sahibi olabilecekleri yerler yok. Bu açıdan önemli bir cazibe merkezi oluşturmak gerekir. Bir evladımız müzeye girdiğinde bilinçaltına, 1071 ve 1453 gibi tarihi noktalar nakşediliyor. Sadece tarihimiz değil, hedeflerimiz, 2023, 2053 ve 2071 durakları var. Dolayısıyla hem ufuk veriyor hem de tarihi geçmişini hatırlatıyor çünkü biz buna inanıyoruz, mazisi olmayanın geleceği olmaz."

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