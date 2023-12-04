Niğde'de sahnelenen 2 perdelik oyun büyük beğeni topladı

Kadın ve erkek ilişkilerine dair kesitlerin mizahi bir dille ele alındığı "Bir Aşk Komedisi Zannettiğin Gibi Değil Açıklayabilirim" oyunu, Niğde İl Kültür Merkezi’nde sahnelendi. Melahat Şimşek’in Filiz, Burak Paklacı’nın ise 'Burhan' karakterini canlandırdığı oyunda, kadın erkek ilişkileri, yanlış anlaşılmalar, kadın ve erkeğin birbirlerine ve durumlara bakış açıları ele alınıyor.

Seyircilerin büyük beğenisini toplayan oyunun 20 bin seyirciye ulaştığını belirten Burak Paklacı oyun öncesi yaptığı açıklamada tiyatroseverlere ilgileri için teşekkür etti.

Paklacı, "Oyun 2010 yılında ilk kez izleyici ile buluştu. Zeynep Şeyma Çiftçioğlu, Beyza Alacalı ile bu oyunu oynadık, şimdi de Melahat Şimşek’le oynuyoruz. Hayatımızdan durumların olduğu, zaman zaman mizahi abartmaların olduğu bir oyun. Yıllar önce sahneye koyarken bugünlere geleceğini düşünmemiştik ama 144. sahne oldu ve çok heyecanlıyız. Dört yıllık aranın ardından Niğde İl Kültür Merkezi’nde izleyici ile buluyoruz. Ortak paydası aşk olduğu zaman insanlar tarafından hem komedi hem de dram tarafı sahnede izleyici tarafından ciddi reaksiyon alan bir oyun" dedi.

Canlandırdığı karakterle ilgili bilgi veren Melahat Şimşek ise uzun bir aranın ardından izleyici ile buluşmanın mutluluğunu yaşadığını söyledi.