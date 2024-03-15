Nigel Kennedy AKM'de sahne alacak

Besteci, keman virtüözü orkestra şefi ve festival küratörü Nigel Kennedy, "Heart and Soul" performansıyla 7 Nisan'da İstanbul Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) sahnesinde olacak.



Klasik, caz, klezmer ve rock gibi farklı alanlarda geniş repertuvarı bulunan sanatçı, konserde kendi eserlerinin yanı sıra Johann Sebastian Bach, Krzysztof Komeda ve Ryiuchi Sakamoto'nun parçalarını yorumlayacak. Nigel Kennedy, dünyanın en çok satan klasik müzik albümü ile Guiness Rekorlar Kitabı'na adını yazdırdı.



Rock dünyasının önemli yıldızları Sir Paul McCartney ve Led Zeppelin şarkıcısı Robert Plant gibi pek çok müzisyenle ortak işler yapan sanatçının albümlerinin çoğu Platin ve Altın Plak ödüllerine layık görüldü.



Konserde Kennedy'ye, çellist Beata Urbanek Kalinowska eşlik edecek.

