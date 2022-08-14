Nilüfer Müzik Festivali'nin kadrosu belli oldu

Nilüfer Belediyesi’nin “Dünyayı sev, geyiği öp, festivale gel” sloganıyla düzenlediği Nilüfer Müzik Festivali’nde sahne alacak bütün isimler açıklandı. Mor ve Ötesi'nden Cem Adrian'a, Ceza'dan Bedük'e, Melike Şahin'den KÖFN'e pek çok sanatçı 2 Eylül'de başlayacak festivalde.

Nilüfer Müzik Festivali'nin kadrosu belli oldu
KÖFN

Haberler 14.08.2022 - 13:57

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'Anadolu Leoparı' 12. Pekin Uluslararası Film Festivali'nde yarışıyor

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Bu yıl altıncısı organize edilen Nilüfer  Festivali, 2-3-4 Eylül tarihlerinde Balat Atatürk Ormanı’nda gerçekleştirilecek.

Festivalde Editors, Mor ve Ötesi, The Blaze, Cem Adrian, Lola Marsh, Ceza, Bedük, Melike Şahin, KÖFN, Hey! Douglas, In Hoodies, Şena Şener, Ozbi, Jakuzi, No Land, Güneş, Islandman, Yedinci Ev, Can Kazaz, Second, Adamlar, Kolektif İstanbul, Yüksek Sadakat, Mode XL, Yaşlı Amca, Evdeki Saat, The Away Days, Sedef Sebüktekin, Hedonutopia, Mert Demir ve Batu Akdeniz yer alacak.
 
Dev festival alanında, ağaçların ve sincapların ev sahipliğinde, Türkiye’nin ve dünyanın birçok yerinden müzikseveri ’da buluşturacak olan festivalde; müzik dışı etkinlikler, sürprizler ve yarışmalar da olacak.

Mor ve Ötesi
Mor ve Ötesi

"İKLİM YILI" ETKİNLİKLERİ YAPILACAK

Müzik ve eğlencenin yanı sıra çevrenin ve ekolojik dengenin korunması amacıyla her sene çeşitli çalışmalar yürüten Nilüfer Müzik Festivali, bu yıl da Nilüfer Belediyesi’nin ‘’İklim Yılı’’ teması çerçevesinde katılımcılara sorumluluk aşılayacak etkinlikler gerçekleştirecek.

Festival alanında, iki ayrı sahne, eğlence alanları, yiyecek ve içecek stantları yer alacak. Yöresel lezzetlerin yanı sıra, vegan gıda seçenekleri de katılımcılara sunulacak. Ayrıca festival süresince hem Bursa’dan hem de şehir dışından gelen müzik tutkunları, kentin buluşma noktalarından Balat Atatürk Ormanı’na ücretsiz servislerle gidebilecek.

Cem Adrian
Cem Adrian

Hazırlanan kamp alanında isteyenlerinçadır kurup konaklayabileceği festivale girişler 2 Eylül Cuma günü başlayacak. Gece, kamp alanında stand-up gösterileriyle devam edecek.

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