Nilüfer Müzik Festivali'nin kadrosu belli oldu

Festivalde Editors, Mor ve Ötesi, The Blaze, Cem Adrian, Lola Marsh, Ceza, Bedük, Melike Şahin, KÖFN, Hey! Douglas, In Hoodies, Şena Şener, Ozbi, Jakuzi, No Land, Güneş, Islandman, Yedinci Ev, Can Kazaz, Second, Adamlar, Kolektif İstanbul, Yüksek Sadakat, Mode XL, Yaşlı Amca, Evdeki Saat, The Away Days, Sedef Sebüktekin, Hedonutopia, Mert Demir ve Batu Akdeniz yer alacak. Dev festival alanında, ağaçların ve sincapların ev sahipliğinde, Türkiye’nin ve dünyanın birçok yerinden müzikseveri Bursa ’da buluşturacak olan festivalde; müzik dışı etkinlikler, sürprizler ve yarışmalar da olacak.

"İKLİM YILI" ETKİNLİKLERİ YAPILACAK

Müzik ve eğlencenin yanı sıra çevrenin ve ekolojik dengenin korunması amacıyla her sene çeşitli çalışmalar yürüten Nilüfer Müzik Festivali, bu yıl da Nilüfer Belediyesi’nin ‘’İklim Yılı’’ teması çerçevesinde katılımcılara sorumluluk aşılayacak etkinlikler gerçekleştirecek.



Festival alanında, iki ayrı sahne, eğlence alanları, yiyecek ve içecek stantları yer alacak. Yöresel lezzetlerin yanı sıra, vegan gıda seçenekleri de katılımcılara sunulacak. Ayrıca festival süresince hem Bursa’dan hem de şehir dışından gelen müzik tutkunları, kentin buluşma noktalarından Balat Atatürk Ormanı’na ücretsiz servislerle gidebilecek.

