Nilüfer Müzik Festivali'nin kadrosu belli oldu

Bu yıl altıncısı organize edilen Nilüfer Müzik Festivali, 2-3-4 Eylül tarihlerinde Bursa Balat Atatürk Ormanı’nda gerçekleştirilecek.

Festivalde Editors, Mor ve Ötesi, The Blaze, Cem Adrian, Lola Marsh, Ceza, Bedük, Melike Şahin, KÖFN, Hey! Douglas, In Hoodies, Şena Şener, Ozbi, Jakuzi, No Land, Güneş, Islandman, Yedinci Ev, Can Kazaz, Second, Adamlar, Kolektif İstanbul, Yüksek Sadakat, Mode XL, Yaşlı Amca, Evdeki Saat, The Away Days, Sedef Sebüktekin, Hedonutopia, Mert Demir ve Batu Akdeniz yer alacak.



Dev festival alanında, ağaçların ve sincapların ev sahipliğinde, Türkiye’nin ve dünyanın birçok yerinden müzikseveri Bursa’da buluşturacak olan festivalde; müzik dışı etkinlikler, sürprizler ve yarışmalar da olacak.