Nostradamus'un Kehanetlerinin yer aldığı el yazması kitap ortaya çıktı

2007 yılında İtalya'nın başkenti Roma'da bir müzeden çalınan Nostradamus kehanetlerinin yer aldığı el yazması kitap, Almanya'da açık artırmada satılmak istenince ortaya çıktı.



BBC'ye göre yaklaşık 15 senedir kayıp olan 'Profetie di Michele Nostradamo' adlı kitabın, çalındıktan sonra Fransa'ya götürüldüğü ve bir bit pazarında satıldığı belirtiliyor. Sonrasında Almanya'ya ulaşan 500 sayfalık Latince eser, bir açık artırmada satışa çıkarıldı.