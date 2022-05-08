Nostradamus'un Kehanetlerinin yer aldığı el yazması kitap ortaya çıktı

Haberler - ntv.com.tr 08.05.2022 - 10:05 | Son Güncelleme : 08.05.2022 - 10:18
2007 yılında İtalya'nın başkenti Roma'da bir müzeden çalınan Nostradamus kehanetlerinin yer aldığı el yazması kitap, Almanya'da açık artırmada satılmak istenince ortaya çıktı.
BBC'ye göre yaklaşık 15 senedir kayıp olan 'Profetie di Michele Nostradamo' adlı kitabın, çalındıktan sonra Fransa'ya götürüldüğü ve bir bit pazarında satıldığı belirtiliyor. Sonrasında Almanya'ya ulaşan 500 sayfalık Latince eser, bir açık artırmada satışa çıkarıldı.
ROMA'YA İADE EDİLDİ
16. yüzyıla ait olduğu düşünülen bu eser, müzayedede ortaya çıkınca İtalya'nın kültürel miras koruma ekipleri durumun farkına vardı.12 bin euro açılış fiyatıyla satışa çıkan kitabın satışı durduruldu ve kitap, Roma'daki kütüphaneye teslim edildi.