Ödüllü sanatçı Meltem Akgün'den Ressam-Doğa sergisi

Sanatçı Meltem Akgün, Ressam-Doğa adlı ilk kişisel sergisinİ A11hotels’de 14 Mayıs’ta sanatseverlerle buluşturacak.



Akgün eserlerindeki doğanın yaşam kaynağı olan doğallığın, ışığın ve rengin, tüm bunların, hislere yansımasıyla birlikte ahenge dönüşmesini ve ardından kendisine yansıttıklarını izleyiciyle paylaşma arzusunda olduğunu ifade ediyor.



Ressam-Doğa sergisi, 14 Mayıs-24 Mayıs tarihleri arasında görülebilir.