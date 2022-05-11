Ödüllü sanatçı Meltem Akgün'den Ressam-Doğa sergisi

Haberler 11.05.2022 - 16:49
Sanatçı Meltem Akgün, Ressam-Doğa adlı ilk kişisel sergisinİ A11hotels’de 14 Mayıs’ta sanatseverlerle buluşturacak.
Akgün eserlerindeki doğanın yaşam kaynağı olan doğallığın, ışığın ve rengin, tüm bunların, hislere yansımasıyla birlikte ahenge dönüşmesini ve ardından kendisine yansıttıklarını izleyiciyle paylaşma arzusunda olduğunu ifade ediyor.
Ressam-Doğa sergisi, 14 Mayıs-24 Mayıs tarihleri arasında görülebilir.
MELTEM AKGÜN KİMDİR?
1965 yılında doğan fotoğraf sanatçısı Meltem Akgün, Boğaziçi Üniversitesi iktisat bölümünü bitirdikten sonra İstanbul Üniversitesi’nde ekonomi mastırı yapmıştır. Finans sektöründe Banka, Factoring, Leasing, Sigorta, Menkul Kıymetler şirketlerinde CEO, YK başkanı ve kurucu ortak görevlerinde bulunmuştur. Akgün daha sonra kendini çocukluğundan beri gönlünde yatan resim ve fotoğrafçılığa adamıştır. Hollanda, Portekiz gibi ülkelerde çeşitli karma sergilere katılan sanatçı 2020 yılında Venedik bianelinde sergilenen eseri ile Gurushots'ın açtıgı 'MEMORABLE PORTRAİTS' yarışmasında ödül kazanmıştır.