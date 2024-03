Okan Bayülgen: İngiltere'ye giden de topraklarımıza gelen de ortak bir kaderi paylaşıyor 'öteki' olarak

William Shakespeare'in kaleme aldığı ilk eserlerin VI. Henry oyunu ile Kral III. Richard'ın hayatını anlattığı oyun olduğunu dile getiren sanatçı, "O tarihte ya Tudorlara yaranmak için ya Tudorların ısmarlaması sonucu, Shakespeare bunu yapıyor yani III. Richard'ı kötü gösteriyor. Arada yüzyıl var ve o yüzyılda Yorkların yani son savaşta ölen Kral Richard'ın gölgesi kalkmamış devlet üzerinden, Tudorlar üzerinden. Bunu kötüleme çabası var. 16. yüzyıl anlayışıyla yani 'Tanrı kötü insanları -güya- sakat bırakır ki siz ondaki fenalığı göresiniz diye' anlayışıyla, adama sakatlıklar ilave edilmiş. İşte kambur, çolak, topal, çirkin yapılmış." açıklamasını yaptı.



Okan Bayülgen, Shakespeare'in eserinde Richard'ı korkunçlaştırdığının altını çizerek, şu bilgileri verdi:



"Öyle bir adam değil. Çok yakın tarihte, 2012'de kemiklerin bulunması ve 2015'te Richard'a ait olduğunun tescillenmesiyle ortaya çıktı ki bu adamda biraz skolyoz var. O skolyoz da dışarıdan pek belli olmuyor. Yani kambur falan da değil. Eğri büğrü de değil. Yakışıklı bir adam. Savaşta kahramanca ölen son kral. Ama ne olmuş bugüne kadar? Bizim bu pek demokrat kıta Avrupası, İngilizler her şeyi demokrasi adına ve siyaseten doğruculuk yaparak herkesi temize çekmiş, düzeltmiş. Richard'ı bırakmışlar. Richard günden güne daha da korkunç hale getirilerek oynanıyor. Bu oyun bir soru soruyor. Diyor ki siz hala neden korkuyorsunuz? Yani 500 yıldır her gelen oyuncu, kimliği ne olursa olsun demokrat, ilerici, gerici, sağcı, solcu fark etmiyor; aynı hilkat garibesi Richard'ı oynuyor. Bir yandan bu açıdan Shakespeare'e dil çıkartıyor."



"SÖYLEŞİLERLE ASLINDA BİR ŞÖLENE DÖNÜŞTÜ"



Eserde, "sanatçı nerede durmalıdır?" sorusunun işlenmediğinin altını çizen başarılı sanatçı, "Aleladelik, üst insan olmak, Nietzsche'den, Baudrillard'dan, Alain Badiou'dan, Kierkegaard'dan Freud'a kadar, aslında sanatçının kim olduğu, ne yapması gerektiğiyle ilgili çok mesaj var oyunda. Ama iktidar yazarı olmak, olmamak gibi bir derdimiz yok. Tarih boyunca böyle olmuştur; her iktidara yakın duran yazarlar vardır. Uzak, muhalif olan yazarlar vardır. Bu oyunun özellikle meselesi bu değil." diye konuştu. Oyunun 50 temsilde geçirdiği değişikliklere de işaret eden sanatçı, şunları kaydetti:



"İlk oynadığımızda berbattık. Oyun da henüz toparlanmamıştı. Hızla festivale yetiştirilmişti. Hatta ilk 2-3 oyunu seyredenlere de 'Davetiye vereyim, gelin bu halini görün.' diyorum. Fakat seyircimizden büyük bir teveccüh gördük. Açık hava tiyatrosunda 4 bin kişiye, Atatürk Kültür Merkezi ya da diğer binli sayıları geçen seyirci kapasiteli yerlerde full oynadık, hakikaten. Ardından, sanatı üretenin ve seyircinin bir araya gelmesiyle birkaç saat süren söyleşilerle aslında bir şölene dönüştü. Bugün 'Herkes için Shakespeare' diyerek aslında Shakespeare'in sahibi olduğunu düşünen İngiltere ve Kıta Avrupa'sına da 1tatlı bir iltifat yapıyoruz üst yazıyla. Sinemada alt yazı, tiyatroda da üst yazı vardır. İngilizce üst yazıyla oynanıyor bugün oyun. Bu da önemli bir gelişme. Bu oyun bizim özel hatta ödenekli tiyatrolarımıza iki alışkanlık bırakacak. Bir; ki çoktan başladı, oyun sonrası söyleşileri. İki; İstanbul'umuzda, Türkiye'mizde yaşayan, yerleşik ya da kısa süreliğine burada olan yabancılar için İngilizce üst yazıyla oynanması. Bu iki gelişme de aslında bizim hem seyirciyle ilişkimiz hem de tiyatromuzun yeri açısından ya da seyirciyi önemsememiz açısından güzel göstergeler."

"ŞİKAYET ETMEYE HAKKIMIZ YOK. BUNU BİZ İSTEDİK." Okan Bayülgen, tiyatro yapmanın hiçbir zorluğu olmadığına dikkati çekerek, "Tiyatro yapmak, tiyatrocu olmak, tiyatronun, bu atmosferin içinde olmak müthiş bir şey. Bu kadar uğraşıp didinip zar zor konservatuara girip, ayakta kalıp tiyatro yapanlar bir de üzerine şikayet ederse artık fazla geliyor bana. Şikayet etmeye hakkımız yok. Bunu biz istedik. Annemiz, babamız bize mani olmaya çalıştı, 'Yapma çocuğum.' dedi, önümüze dikildi, yalvardı, 'Evlatlıktan reddederiz.' dedi. Şimdiki aileler değil, bizim zamanımızdaki ailelerden söz ediyorum. Yine de ısrar ettik, yaptık. Neden şikayet ediyoruz o zaman?" değerlendirmesinde bulundu. Son dönemde tiyatronun, yaptığı birçok işin önüne geçtiğini vurgulayan sanatçı,"Şu anda 'Richard Otel'de' diye bir oyunumuz var. Yine Richard'da oynadığım bir arkadaşım, hem ortak yazar hem yardımcı yönetmen Nihal Usanmaz'la orada da çalışıyoruz. Aynı anda o oyunu çıkardık, Richard'da oynuyoruz ve Ankara'da, Devlet Tiyatrosunda 'Dracula'nın provaları başladı. O da mayıs ortasında sahnelenecek. Araya bir küçük oyun daha sıkıştıracağız. Böylece gelecek sezona 4-5 oyunu aynı anda oynayarak gireceğiz." dedi.



"SHAKESPEARE ASLINDA BÜTÜN DÜNYAYA AİT"



Sanatçı, oyunları yurt dışında da sahnelemeyi çok istediklerine işaret ederek, "Almanya'da, Fransa'da, İngiltere'de oyun koyabilirsiniz, yeter ki oyununuz onlar için yeni ve farklı bir şey ifade ediyor olsun." ifadelerine yer verdi. Uluslararası tiyatro festivallerine gitmek konusunda ise Bayülgen şunları söyledi:



"Aslında Richard için çok devreye girenler oldu. Fakat bizim, sinemadaki gibi bazı filmlerimizin, yönetmenlerimizin alışageldik şekilde Cannes'da, Berlin'de, farklı festivallerde ödül alması gibi bir lobimiz yok tiyatroda. Bazı oyunlar zar zor gidiyor, geliyor ama bunu da başlatmak lazım. İngilizlere de bir şey söylemek için Shakespeare'i tercihimiz biraz da bu yönde kıymetliydi. Shakespeare ile ilgili bir şey söylediğiniz zaman artık bu sadece İngiltere'ye değil, bütün dünyaya ilginç geliyor. Çünkü artık İngiltere'ye ait bir yazar değil Shakespeare. İngilizler sahip çıkıyor tabii, adam İngiliz ama artık o, tiyatro kütüphanesinin en önemli yazarı olarak aslında bütün dünyaya ait. Dolayısıyla Türkiye'den birisi çıkıyor, diyor ki 'Ya kardeşim, pek demokratsın ya, senin yapamadığını bak ben yaptım ve sana, senin biraz da kafanı açabilecek, yeni fikirler verecek bir şey söylüyorum. Gelip orada oynayayım mı? Diyecek ki oyna ama sinema filmi nasıl gidiyor? WeTransfer'le, yüksek bir dosya olarak gidiyor. Bir küçük flash diskle gidiyor. Gitmesi bugünkü teknolojiyle rahat. Tiyatro kamyonlarla, insanlarla gidiyor. Biz bugün Anadolu'da bir yere gittiğimizde birkaç kamyon ve 51 kişi gidiyoruz yani kolay değil. Onun için bu kadar adamı götürüp orada oynatmak hiç kolay değil. Tarihte yapılmış. Bunu yapan müthiş tiyatrocu abilerimiz oldu."



"YURT DIŞINA OYUNLA GİTTİĞİNİZDE İŞİN KOLAYINA KAÇAMAZSINIZ"



Okan Bayülgen, uluslararası gösterimlerde iki kişilik oyunlarla ve dekoru oradan tedarik ederek gidilebildiğini aktararak, "Ama bizim oyun için orada bir inşaat yapmalısınız. Bu kolay bir şey değil. Bir yandan da tiyatronun şöyle bir tarafı da var; hep böyle kolaya kaçamazsınız. Yani 'Yurt dışına gidecek bir oyun var'. Eee? 'Bir hırkayla gidelim.' Hayır o değil. Bu tiyatro. Nasıl sinemanın böyle bir cazibesi, şaşası var. Tiyatroda da bazı oyunlarda seyirciye oyunculuk, müzik performansları, dans gösterdiğiniz kadar, dekor, kostüm ve ışık konusundaki kreasyonunuzu da göstermeniz lazım. Tiyatro çünkü bunların bir bütünü. Çok farklı sanatların bir arada oluştuğu büyük bir sanat diyoruz." diye konuştu.



Richard oyununun yurt dışına gittiğinde en az 600 kişilik bir salonda oynaması gerektiğinin altını çizen sanatçı, "Dracula'yı Devlet Tiyatrosunda sahneleyeceğiz. Mesela Dracula'nın şahsı daha fazla yurt dışı festivalleri açısından çünkü devlet, Kültür Bakanlığımız, 'Biz buna uluslararası, dünya markası fantastik kişilik olarak da bakalım. Bunu şu festivalde ya da tiyatroda oynayalım.' derse oynanır. Bu da aynı şeyi yapabilir." ifadelerini kullandı. "HANGİ OYUNLAR BİR ŞEY SÖYLEMEZ?"



Bayülgen, bütün tiyatro oyunlarının "Kral Çıplak" dediğine vurgu yaparak, şöyle devam etti:



"Bütün derdimiz seyirciyle böyle bir alışveriş içinde olmak. Bütün oyunlar bir şey söyler. Hangi oyunlar bir şey söylemez? Oyuncusu, yönetmeni ya da yazarı başka dertler içindeyse bir şey söylemeyebilir. Örneğin gelir der ki ben sana bir hikaye anlatacağım. Niye anlatacaksın bu hikayeyi? İşte ben bunu yazıyor muyum, yazabiliyor muyum diye baktım. Ya da oyuncusuna dersin ki 'Senin derdin ne?' Oyun bir şey söyler, bir ufuk açar, bir yere dokunur. Katarsis denilen şey gerçekleşir. Bir ahlaki yıkanma ortaya çıkar. Herhangi bir şey. Oyuncu diyorsa ki, 'Benim derdim kendimi el aleme göstermek. Bakın ne güzel oynuyorum. Gördünüz mü beni? Bir daha alkışlayın bakalım.' falan. Bunlardan bir şey olmaz. Sanatçının hep bastıramadığı, dert edindiği, paylaşmak istediği bir şey vardır. Resim mi heykel mi tiyatro mu müzik mi, her neyse. Bir yardım çığlığı gibi. Çünkü sanatçı da acayip bir tip. O da bir iletişim kurmak istiyor. Onun da bir derdi olmuş mesela çocukken. İşte anlatırsa çocukken neler olduğunu, çocukken dertli olan başka birileri de onu anlar. Beraber bir şey olur. Ama sürekli aynı şeyi de söyleyemez, yeni bir şey söylemesi lazım. Şimdi ideali mi tarif ediyorum? Hayır. Sanat şurasından bastırdığımız, buradan sıkıştırdığımız, 'böyle yapılmalıdır' diye kural koyduğumuz bir şey değildir. Zaten ne zaman bu kuralları koyarsanız birileri çıkıp o kuralları bozmaya çalışır. Ondan sonra da devrim yaptık derler. 'Bravo' deriz biz de. Biz devrimcileri severiz zaten."



Oyunun ikinci sezonu tamamladığını kaydeden sanatçı, üçüncü sezonda da izleyiciyle buluşacağını sözlerine ekledi. Eser, 5 Nisan'da Maximum Uniq Hall'de, 14 Nisan'da Atatürk Kültür Merkezi'nde, 16-17 Nisan'da Ankara'da, 3 Mayıs'ta Konya'da, 4 Mayıs'ta Antalya'da, 5 Mayıs'ta Denizli'de, 7 Mayıs'ta ise İzmir'de sahnelenecek.



Kabare Dada ve Net Sanat tarafından sahnelenen eserde Bayülgen'in yanı sıra Şenay Gürler, Ebru Unurtan, Nihal Usanmaz, Kevork Türker, Oral Özer ve Volkan Ateş Gündüz rol alıyor.