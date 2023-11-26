Ölümlü Dünya ekibi filmi seyirciyle birlikte seyretti

Yönetmenliğini Ali Atay'ın üstlendiği "Ölümlü Dünya"nın oyuncuları serinin ilk filmini Kadıköy Sineması’nda seyirciyle birlikte izledi. İkincisi 1 Aralık’ta vizyona girmeye hazırlanan filmin oyuncuları izleme sonrası seyircilerin sorularını cevapladı.



Kadıköy Sinemasındaki özel izleme gecesine Giray Altınok, İrem Sak, Sarp Apak, Mehmet Özgür ve Baturay Özdemir katıldı.



Tüm film boyunca salondaki seyircilerin kahkahaları eksilmezken, ilk filmdeki diyalogları ezbere söylemeleri de dikkat çekti.



Filmde kanun kaçağı olarak hayatlarına devam eden Mermer ailesi, örgütün eline düşen Zafer’i kurtarmak için bu kez bile isteye arı kovanına çomak sokar ve son bir vurgun yapmaya kalkışır.



Yapımını TAFF Pictures’ın üstlendiği, yönetmenliğini Ali Atay’ın yaptığı, senaryosunu Ali Atay, Feyyaz Yiğit ve Aziz Kedi’nin kaleme aldığı Ölümlü Dünya 2’nin başrollerinde Ahmet Mümtaz Taylan, Alper Kul, Doğu Demirkol, Feyyaz Yiğit, Giray Altınok, İrem Sak, Mehmet Özgür, Özgür Emre Yıldırım, Sarp Apak ve Reha Özcan yer alıyor.



Sinemada gösterildiği dönem büyük beğeni toplayan ve gösterildiği dijital platformlarda da izlenme oranlarıyla adından söz ettiren Ölümlü Dünya’nın devam filmi “Ölümlü Dünya 2”, 1 Aralık'ta vizyona girecek. Ölümlü Dünya 2 filminin fragmanı yayınlandı Haberi Görüntüle