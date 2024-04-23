Opera Sahnesi, 23 Nisan'da çocuk sesleri ve şarkılarıyla yankılanıyor

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Şenliği kapsamında Opera Sahnesi'nde Ankara DOB Çocuk Korosu 1 ve 2'inci sınıflar sahne aldı.



Ankara DOB Çocuk Korosu Şefi Öykücan Yavşan yönetiminde gerçekleştirilen konserde çocuk şarkıları seslendirildi. Ailelerin çocuklarıyla izlediği konser sonunda, çocuk korosu uzun süre alkışlandı. Konserin ardından bazı veliler ve çocukları konseri izlemekten duydukları memnuniyeti ve heyecanı dile getirdi.



23 Nisan Şenliği kapsamında Opera Sahnesi'nde gün boyunca konser ve bale gösterileri devam edecek.