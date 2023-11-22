Oppenheimer'ın yönetmeni Christopher Nolan yeni projesi hakkında konuştu

"KASVETLİ OLMAYACAK"

53 yaşındaki yönetmen, "Bir yanım hikayeyi geride bırakmak istiyor. Yaptığınız bir film hakkında konuşabilmek büyük ayrıcalık ve bu film artık evlere giriyor. Bu büyük bir ayrıcalık. Ama konu çok karanlık. Nihilist. Ve evet, bir yanım devam etmek ve belki de bu kadar kasvetli olmayan bir şeyler yapmak istiyor" dedi.

Kariyeri boyunca Prestij, Kara Şövalye, Başlangıç ve Yıldızlararası gibi filmlere imza atan yönetmen aslında insanı odağına alan karanlık filmler yapmasıyla biliniyor. Bu nedenle Nolan'ın "kasvetli olmayan" yeni filminin nasıl bir hikayeye sahip olacak merak konusu oldu.

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