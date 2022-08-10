Ordu'da tarihi caminin restorasyonunda 600 yıllık kalıntılar ortaya çıktı

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, Altınordu ilçesinin ilk yerleşim yeri olan ve bölgeyi Türk topraklarına katan ilk beylik olan Hacıemiroğulları Beyliği döneminde 1380-1390 yılları arasında inşa edilen Eskipazar Bayram Bey Camisi 'nin restorasyon çalışmalarının sürdüğü belirtildi.

"EĞİTİM MERKEZİ OLDUĞU DÜŞÜNÜLÜYOR"



Hacıemiroğulları Beyliği dönemine ışık tutacak tarihi kalıntılara rastlandığı aktarılan açıklamada "Bölgede camiden bağımsız, farklı bir yapıya ait olduğu tespit edilen bir duvar kalıntısı ve caminin avlusundaki mezarlık alanında medrese olduğu tespit edilen yapı bulundu. Daha önce iki tarihi hamamın restore edildiği bölgenin 600 yıl önce tarihi cami, hamamlar ve medresesiyle bir eğitim merkezi olduğu düşünülüyor" ifadeleri kullanıldı.

