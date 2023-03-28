Orkestra şefi Murat Cem Orhan ile caz solisti Evrim Özkaynak aynı sahnede

Yapı Kredi bomontiada “HAPPENIN' with you” konser serisi, 4 Nisan Salı akşamı CRR Genel Sanat Yönetmeni, orkestra şefi ve besteci Murat Cem Orhan ile caz solisti Evrim Özkaynak’ı aynı sahnede buluşturuyor.

Orkestra şefi Murat Cem Orhan ile caz solisti Evrim Özkaynak aynı sahnede

Klasik müziğe yeni bir mekanda, tecrübe odaklı yeni bir form getiren Yapı Kredi , Duende Global’in katkılarıyla b-sahne’de gerçekleştirdiği “HAPPENIN' with you” serisine 4 Nisan Salı akşamı saat 20.30’da Murat Cem Orhan & Evrim Özkaynak ikilisi ile devam ediyor. 

Bugüne kadar Türkiye'deki bütün devlet senfoni orkestralarını ve opera orkestralarını yöneten, şeflik kariyerine ek olarak önemli bestelere de imza atan Murat Cem Orhan, her hafta farklı bir müzisyen veya grubu ağırladığı b-sahne’de bu kez kendisi, tiyatro ve eğitiminden sonra sesi ve sahne performansıyla müzik dünyasında varlığını kanıtlamış olan Evrim Özkaynak’la birlikte sahnede bestelerini seslendirecek.

Keyifli bir söyleşi ortamında gerçekleşecek konseri, sanatçıların hazırladığı müzik listeleri eşliğinde gerçekleşecek olan “After-Classics Party” takip edecek.

6 KOMEDYENDEN STAND-UP GÖSTERİSİ

Yapı Kredi bomontiada b-sahne, 5 Nisan Çarşamba akşamı saat 20.30’da ise bağımsız komedyenlerin bir araya getiren TuzBiber’in en iyi 6 komedyeninin 15’er dakika sahne aldığı “TuzBiber 6’lı” şova ev sahipliği yapacak. 

KÜLTÜR&SANAT HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...