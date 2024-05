Şakşakçılar oyunu Frankfurt Türk Tiyatro Festivali'nde sahnelendi: Çağlar Çorumlu başrolde

Fransız yazar Fred Radix’nin kaleme aldığı eser, Gülce Ünlü’nün çevirisi, Emrah Eren’in proje danışmanlığıyla, TiyatrOPS tarafından sahnelendi. Gallus Tiyatrosu'ndaki gösterimin ardından sahnede kısa bir konuşma yapan oyuncu Çorumlu, çıktıkları Avrupa turnesinin ikinci durağının Frankfurt olduğunu belirterek, "12 yıl önce ben yine Frankfurt’a Şehir Tiyatroları ile gelmiştim. Bu ikinci. Kendi tiyatromuzla gelmek de nasip oldu. Her geldiğimizde bizi bağrınıza bastınız. Başkonsolosumuza, tüm konsolosluk çalışanlarına, Kamil Kellecioğlu'na, Tiyatro Frankfurt'a çok teşekkür ediyoruz. Yıllardır bu organizasyonu yapıyorlar, sizler de destekliyorsunuz. Teşekkür ediyoruz." dedi.



Frankfurt Başkonsolosu Erdem Tunçer de Frankfurt’ta tiyatroyu seven bir kitleye sahip olduklarını söyleyerek, "Her sene çok iyi oyunlarla vatandaşımızın karşısına çıkıyoruz. Bu sene de böyle güzel bir oyunu izleme fırsatı olduğu için mutluyuz." ifadelerini kullandı.



Festival Başkanı ve Tiyatro Frankfurt Genel Sanat Yönetmeni Kamil Kellecioğlu, eserin ardından oyunculara çiçek takdim ederken, Erdem Tunçer de plaket verdi. Çorumlu, gösterimin ardından oyunu izlemeye gelenlerle hatıra fotoğrafı çektirdi.



Erkan Baylav ile Albina Özden'in de rol aldığı oyunun konusu kısaca şöyle:



"Yıl 1895. Paris tiyatrolarının seyirci arasına karışarak doğru zamanda alkışlatmakla görevli şakşakçılar sayesinde başarı kazandığı yıllar. Ünlü şakşakçı şefi Auguste Levasseur, 'Balık Kartalının Serüveni' müzikalinin gösterimine iki saat kala şakşakçı ekibi tarafından terk edilir. Yardımcısı Dugommier’in sağdan soldan bulduğu acemi şakşakçılar ile beş perdelik oyunun provası Dugommier’in müzisyen kız kardeşi Fauvette’nin katılımıyla şenlenir. Yapım, seyircilerin de katılımıyla müzik ve mizah dolu bir şölene dönüşür."



Oyun bu akşam yeniden Gallus Theatre’da izleyiciyle buluşacak.