Oyun Bitti filminin galası yapıldı

Türk ve Rus airsoft ekiplerinin ölüm kalım savaşını konu alan "Oyun Bitti" filminin galası dün yapıldı. Yönetmen Gökhan Arı, 17 senedir sinema sektöründe olduğunu, 5 yıldır yönetmenlik yaptığını söyledi.

Oyun Bitti'nin yönetmenliğini yaptığı onuncu film olduğunu belirten Arı, "Sinemada yıllarca çok benzer şeyler izledik. Aslında böyle bir film yaparak kendi açımızdan risk almış olduk" dedi.

Gökhan Arı, denenmemiş farklı bir proje yapmak istediklerini, sonuç olarak da aksiyon ve gerilim türündeki filmin, dramdan doğan bir hikayenin ortaya çıktığını kaydetti.



Filmin konusuna ilişkin bilgiler veren Arı, "Aksiyonu ve gerilimi olabildiğince zirvede tutmaya çalıştık. Tarz olarak farklı bir iş yaptık. Seyircinin aslında dijitalde izlediği işleri sinemaya getirdik. Biz filmi yaptık, artık söz seyircinin" şeklinde konuştu.



Yapımcı Yakup Korkusuz, önce filmin senaryosunu okuduğunu, daha sonra senarist ve yönetmenle tanıştığını ve hikayeyi beğenerek filmi yapmaya karar verdiğini söyledi.



Filmin çok farklı bir senaryoya sahip olduğunu aktaran Korkusuz, "Benim dikkatimi çeken ilk şey senaryo oldu. Şu an yapılan filmlerin birçoğundan çok farklı. Bu iş benim işim diyerek bu yola girdim. Aksiyon dolu, dram dolu seyircilerin zevkle izleyebileceği bir film yaptık" dedi.