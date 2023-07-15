Oyuncu Tanju Tuncel hayatını kaybetti

TANJU TUNCEL KİMDİR?



Adana'da 1940 yılında doğan Tuncel, Akhisar Ortaokulu, Erenköy Kız Lisesi ve İstanbul Konservatuvarı Tiyatro bölümü mezunudur. Tuncel, kendisi gibi oyuncu olan Necdet Yakın ile evlenip boşandı. Tiyatroya Gençlik Tiyatrosu'nda başlayan Tuncel, İstanbul Şehir Tiyatrosu'nda emekli oldu. Tuncel, emekli olduktan sonra da dizilerde oynamaya devam etti.

Usta oyuncu, Şaşıfelek Çıkmazı, Geniş Aile, Ruhsar, Sıdıka gibi dizilerde; Ve Recep ve Zehra ve Ayşe, Duruşma, Eyyvah Eyvah, Beyaz Melek gibi filmlerde rol aldı.

