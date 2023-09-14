Paris'te sanatçılar Fas'taki depremzedeler için sahneye çıktı

"AYAKTA DURAN BİR ADAM"I SESLENDİRDİ

Konserde, sanatçı Claudio Capeo, "Uyusam, beni uyandırır mısınız? Dışarısı o kadar soğuk ki, hissedebiliyor musunuz? Bir zamanlar sizin gibiydim. Tüm dertlerime rağmen, ayakta duran bir adamım" sözlerini içeren "Ayakta Duran Bir Adam" şarkısını söyledi.

Konsere, Fransa Kültür Bakanı Rima Abdul-Malak da katıldı. Depremden etkilenen bölgelerin video gösteriminin yapıldığı etkinlikte, Fas bayrağı sahnedeki ekrana yansıtıldı. Etkinliğin sonunda Fas'ın milli marşı okundu.